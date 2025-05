Striedanie kádrov má podľa Michelka svoj zmysel, Matica slovenská má zlú skúsenosť s neobmedzeným mandátom – VIDEO

Celá hystéria v Matici slovenskej (MS) stojí a padá na egoizme jej predsedu, ktorý si povedal, že je nenahraditeľný a bude doživotný predseda. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA poslanec Národnej rady SR za Slovenskú národnú stranu (SNS) Roman Michelko.

„Som hlboko osobne presvedčený, že striedanie kádrov má svoj zmysel. Osem rokov je dostatočný horizont na to, aby niekto nejakú svoju víziu naplnil a potom to nechal svojim nástupcom,“ povedal Michelko. Zdôraznil, že Matica slovenská je verejnoprávna inštitúcia na základe definície zákona z roku 1997 a všetky verejnoprávne inštitúcie majú limitový počet mandátov pre štatutára.

Neobmedzený mandát Matice vraj viedol takmer ku kolapsu

„Matica má veľmi zlú skúsenosť s tým, že bol neobmedzený mandát, skončilo sa to takmer kolapsom a nie je to dobré. Mňa extrémne vyrušuje na tom tá neskutočne trápna a ľahko vyvrátiteľná lož, ktorú vedenie Matice rozkrikuje, a to, že sa zasahuje do jej samosprávneho charakteru. To je niečo tak absurdné, že na to už ani nemám slov,“ hovorí poslanec.

Podľa neho je cieľom novely, ktorú predložili do parlamentu poslanci za SNS, práve demokratizácia pomerov v Matici slovenskej. Poukázal na to, že táto inštitúcia má 25-tisíc členov a určite si nájde aj iného predsedu ako toho súčasného. „Plne samosprávny charakter zostáva. Len valné zhromaždenie, len delegáti rozhodnú o tom, kto bude ich predseda,“ zdôraznil. Zároveň dodal, že striktne odmieta, že by si presadzoval nejaké osobné záujmy. „Ja nemám žiadny záujem, iba demokratizáciu stanov,“ vyhlásil.

Matica slovenská Michelkove tvrdenia odmieta

Na Michelkove vyjadrenia v rozhovore reagovala aj Matica slovenská, podľa ktorej poslanec svojimi opakovanými vyjadreniami systematicky zavádza verejnosť a spolieha sa na divácku neznalosť reálnych pomerov v Matici a jej platných stanov.

„Jeho zámery sú však priehľadné. Michelko sa snaží obísť Valné zhromaždenie MS ako najvyšší orgán ustanovizne a k tomu zneužíva svoje postavenie poslanca Národnej rady SR,“ tvrdí Matica. Zároveň sa pýta, ako má chápať poslancove vyjadrenia, že „zákon je nadradená právna norma nad stanovy. Ak bude zákon hovoriť, že dvakrát a dosť, stanovy musia byť v súlade s týmto zákonom“. Touto vetou sa podľa Matice sám de facto priznáva k zámeru obísť matičnú samosprávu, ktorá má v kompetencii tvorbu a schvaľovanie stanov.

Matica hovorí o zásahu do svojej autonómie

„V praxi to znamená, že poslanec Národnej rady chce politickou mocou nahradiť vnútorné rozhodovanie nezávislej občianskej inštitúcie a prostredníctvom zákona jej nadiktovať pravidlá, ktoré sama demokraticky odmietla. Ide o jasný zásah do autonómie Matice a prejav nerešpektovania jej samosprávneho charakteru,“ domnieva sa MS.

Návrh Michelkovej novely podľa Matice výrazne mení aj pravidlá výberu delegátov valného zhromaždenia, pričom obsahuje aj absurdnú zmenu v tejto oblasti. „Zástupcov zamestnancov chce ako delegátov z volieb (z valného zhromaždenia) vylúčiť, ale ich voľbu za členov výboru MS navrhuje, čím chce opäť prostredníctvom zákona obísť stanovy MS. Podčiarkuje to aj skutočnosť, že predkladatelia navrhujú retroaktívne pôsobenie zákona, ktoré by malo nastať dokonca so spätnou účinnosťou,“ poukazuje Matica.

Matica spochybňuje aj ďalšie Michelkove tvrdenia

Poslanec Michelko tiež uviedol, že „predseda Matice slovenskej rozhoduje, kto smie a kto nesmie byť členom Výboru MS“. Takéto tvrdenie je podľa Matice v priamom rozpore s jej stanovami.

„Ďalšie Michelkovo tvrdenie, že počet tajomníkov ovplyvňuje zloženie výboru, je zavádzajúce. Ani jeden z nich sa nestáva členom výboru z pozície svojej funkcie. Každý tajomník musí najprv prejaviť záujem kandidovať, následne sa musí v nominačnom procese uchádzať o desiatky nominácií od matičných odborov a až následne je zaradený na kandidačnú listinu. O jeho zvolení potom rozhoduje valné zhromaždenie,“ dodala Matica. Zároveň zdôraznila, že návrhy poslanca presadzované v novele zákona boli Snemom MS zamietnuté roku 2023, keď zaň hlasovalo menej ako 28 delegátov z celkového počtu 383 delegátov.