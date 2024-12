Meteorológovia vydali pre dva okresy žltú výstrahu a snežiť môže aj v nižších polohách

V utorok je na Slovensku prevažne zamračené a podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa na mnohých miestach môže vyskytnúť dážď, mrholenie, dážď so snehom a od cca 500 m sneženie. „Ojedinele, najmä na severovýchode, môže snežiť aj v nižších polohách,“ priblížili meteorológovia na svojom webe.

Chladnejší a vlhší vzduch

Ako ďalej uviedli, medzi rozsiahlou tlakovou nížou nad Stredomorím a južnou Európou a tlakovou výšou so stredom nad Britskými ostrovmi k nám od východu prúdi chladnejší a vlhší vzduch.

Najvyššia denná teplota v utorok dosiahne mínus 1 až 4, na západe a dolnom Zemplíne bude do 6 a na horách vo výške 1500 m okolo mínus 3 stupne Celzia.

Sneženie najmä na východe Slovenska

Chladnejší vzduch k nám už sneženie priniesol počas noci. „V utorok ráno sa mnohí obyvatelia východného Slovenska zobudili do bieleho rána, ďalší na snehovú nádielku ešte len čakajú a hranica sneženia klesá aj pod 400 m,“ uvádza portál iMeteo.sk.

Podľa spomínaného meteorologického webu by do utorňajšieho večera na niektorých miestach mohlo spadnúť do 20 centimetrov nového snehu. „Pôjde prevažne o oblasti Prešovského kraja, severné okresy Košického kraja a vo vyšších polohách aj v Banskobystrickom kraji,“ priblížil.

SHMÚ vydal pre okresy Brezno a Poprad do 18.00 aj výstrahu prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. „Ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili.