Mestská rada diskutovala o návrhoch na optimalizáciu počtu MČ v Košiciach

Mestská rada diskutovala o návrhoch na optimalizáciu počtu mestských častí (MČ) v Košiciach. Ako informovalo mesto Košice, tento poradný orgán mestského zastupiteľstva sa zaoberal návrhmi, o ktorých by zastupiteľstvo malo hlasovať. Boli im odprezentované aj tri návrhy na úpravu počtu MČ v metropole východu.

Finančná úspora a efektívnejšia správa mesta

Jeden z návrhov plánoval na najbližšie rokovanie zastupiteľstva predložiť Košický klub. Návrh by podľa klubu mohol priniesť finančnú úsporu, efektívnejšiu správu mesta, ale aj kvalitnejšie služby pre občanov.

Navrhovaný model vytvára 12 MČ, ktoré by niesli názvy MČ Košice 1, MČ Košice 2 a ďalej, až po MČ Košice 12. Klub sa usiluje nielen o riešenie počtu MČ, ale aj o zjednotenie kompetencií a financovania všetkých mestských častí.

Košický klub predkladal takýto návrh už v minulosti, no bez výsledku. Mesto predstaviteľov Košického klubu upozornilo, že ich návrh nespĺňa legislatívno-právne náležitosti. V zmysle rokovacieho poriadku by totiž mal byť dokument, ktorý by zmenil štatút mesta Košice, predložený desať týždňov pred rokovaním zastupiteľstva.

„Bez hlbšej analýzy tak zásadných zmien, ktoré navrhuje Košický klub, sa my poslanci nemôžeme adekvátne rozhodnúť. Materiál preto považujem za neúplný a spracovaný v rozpore so základnou požiadavkou na spracovanie materiálov, ktorá je súčasťou rokovacieho poriadku,“ uviedla starostka mestskej časti Sídlisko nad Jazerom a mestská poslankyňa Lenka Kovačevičová (Starostovia a nezávislí).

Zmeny je potrebné prijať do októbra

Viacerí členovia Rady požadovali riadnu diskusiu o jednotlivých návrhoch na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva, hlasovanie o tomto návrhu na Mestskej rade neprešlo o jeden hlas. Ako mesto upozornilo, išlo zástupcu Košického klubu.

Na stole je tiež návrh poslanca Národnej rady (NR) SR Igora Šimka (Hlas-SD), ktorý spolu s poslancom Andrejom Sitkárom (Smer-SD, je aj poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach), plánujú do národného parlamentu predložiť vlastný návrh na optimalizáciu počtu MČ v Košiciach.

Ich návrh pracuje so šiestimi MČ, a tiež so zmenami zákona o meste Košice. Poslanci zdôraznili, že zmeny je potrebné prijať do tohtoročného októbra, teda rok pred najbližšími komunálnymi voľbami. Zdôraznili, že nikoho nechcú zrušiť ani zlúčiť a ich návrh zachováva historické náležitosti a identitu.

Bez mestských častí

Tretí návrh priniesol mestský poslanec a starosta MČ Sever František Ténai, ktorý navrhuje silné, centrálne riadené mesto bez mestských častí. Ténai bol tiež podľa mesta jediný, kto predložil samospráve a Mestskej rade ekonomickú analýzu dopadov svojho návrhu.

„Niektoré z návrhov nesplnili legislatívne požiadavky, aby mohli byť predložené na najbližšie, aprílové rokovania mestského zastupiteľstva a zároveň im chýbala hlbšia analýza ekonomických dopadov na mesto,“ uviedla samospráva.

„Odborné útvary mesta zároveň skonštatovali, že s výnimkou návrhu starostu Ténaia, chýbajú v dôvodovej správe predkladaných materiálov akékoľvek relevantné posúdenia finančných a kompetenčných aspektov navrhovaných zmien,“ dopĺňa mesto Košice.

Lepšie a efektívnejšie fungovanie

Mesto Košice pred časom avizovalo, že pripravuje v spolupráci s univerzitami analýzu súčasného usporiadania, tiež by chceli nájsť riešenie pre lepšie a efektívnejšie fungovanie. Na analýze mesto spolupracuje s Právnickou fakultou aj Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach, a tiež s Ekonomickou fakultou TUKE, s ktorými podpísalo aj memorandum o spolupráci na tejto analýze. Samospráva na vyhotovenie analýzy získala externé prostriedky z eurofondov.

„Očakávam, že výsledkom odbornej štúdie bude odporúčanie, aké riadenie je pre naše mesto najefektívnejšie a najhospodárnejšie. Rovnako dôležitá je odpoveď na otázku, ako si majú rozdeliť jednotlivé kompetencie a služby pre občana mesto a mestské časti,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).