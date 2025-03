Košický klub sa v zastupiteľstve pokúsi presadiť nové usporiadanie mestských častí v Košiciach

Košický klub sa v mestskom zastupiteľstve pokúsi presadiť nové usporiadanie mestských častí (MČ) v Košiciach. Metropola východu by podľa ich návrhu mohla mať 12 mestských častí namiesto súčasných 22.

Pripravené sú dva návrhy

Ako uviedol mestský poslanec Dominik Babušík, pripravené sú dva návrhy. Prvý hovorí o tom, ako sa zmenia katastrálne územia a dôjde k novému usporiadaniu MČ. Územia jednotlivých mestských častí by sa mali spojiť do nových. Druhý návrh sa týka napríklad samotných kompetencií.

„Myslíme si, že majú byť identické pre všetky novovzniknuté mestské časti. Zároveň sa tam riešia veci súvisiace s prechodom majetku, zamestnancov aj situácia kontrolórov mestských častí, ale aj veci ako občianske preukazy,“ vysvetľuje Babušík.

Celý návrh je podľa jeho slov pripravený, korektúry vykonali začiatkom roka. „Venovalo by sa tomu samostatné zastupiteľstvo iba s jedným bodom,“ ozrejmil s tým, že najprv by návrh prešiel komisiami a Radou starostov.

Pokiaľ ide o podporu návrhu v zastupiteľstve, Babušík uviedol, že je v kontakte aj s ostatnými poslancami. „Nakoniec to bude na rozhodnutí toho samotného poslanca, za čo zahlasuje,“ poznamenal a dodal, že bez ohľadu na predložený návrh môžu ostatní poslanci predkladať pozmeňujúce návrhy.

Babušík tiež vyjadril názor, že ak sa nepodarí upraviť počet MČ v mestskom zastupiteľstve, bude potrebné, aby to urobila Národná rada SR zmenou zákona o meste Košice. „Len nech to spravia, je to nevyhnutné a potrebné po tých 30 rokoch,“ uviedol.

O desať mestských častí menej

Pôvodný návrh Košického klubu, ktorý podávali v minulosti, počítal s tým, že metropola východu by po novom mohla mať namiesto 22 MČ deväť, desať, alebo jedenásť MČ.

Návrh sa inšpiroval mestami ako Praha či Brno, a teda, ak by prešiel, novovzniknuté administratívne celky by boli označované ako I., II., a tak ďalej. Mestským častiam by ostali ich vlastné historické symboly, ale aj pôvodne názvy, ktoré by používali pri rozličných príležitostiach. Administratívne celky by sídlili na úradoch pôvodnej veľkej mestskej časti.

„Najprv sme vychádzali z toho, že by bolo dobré, aby bolo rozčlenenie také, aby bolo v jednej MČ 10-tisíc obyvateľov a viac. Následne, aj s prihliadnutím na to, čo nám bolo vyčítané, sa urobila korektúra. Hranica sa posunula na približne 7-tisíc obyvateľov,“ ozrejmil poslanec s tým, že súčasný návrh počíta s 12 MČ. Jednotlivé administratívne územia by boli označené ako Košice I. až Košice XII.

Na margo nedávneho podnetu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý sa stotožnil s podnetom 14 MČ Košíc a na Ústavnom súde SR napadol viaceré ustanovenia zákona o meste Košice, práva rozhodovať o vytvorení, zrušení, zlúčení alebo rozdelení mestskej časti v obligatórnom referende, Babušík uviedol, že ide stále len o podanie.

„Stále sa bavíme len o tom, že ústavný súd môže a nemusí rozhodnúť. Respektíve rozhodne, ale nie v nejakom časovom rámci. Ak rozhodne niekedy v decembri, stratíme možnosť zmeniť usporiadanie mesta Košice ďalšie volebné obdobie,“ vraví.

Podotkol tiež, že hoci jednotlivé MČ stratili možnosť referenda, referendum v celom meste je možné. V rámci neho je podľa Babušíka možné spýtať sa obyvateľstva celých Košíc, či súhlasí s tým, aby sa poniektorá MŠ stala samostatnou obcou. Vyjadril ale pochybnosť, že by obyvatelia súhlasili s odčlenením niektorej z MČ.

Analýza a zložitý proces

Mesto Košice pred časom avizovalo, že pripravuje v spolupráci s univerzitami analýzu súčasného usporiadania, tiež by chceli nájsť riešenie pre lepšie a efektívnejšie fungovanie.

Na analýze mesto spolupracuje s Právnickou fakultou aj Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach, a tiež s Ekonomickou fakultou TUKE, s ktorými podpísalo aj memorandum o spolupráci na tejto analýze. Mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom rokovaní schválilo podanie žiadosti o financie na analýzu, ktorá by mala zhodnotiť efektívnosť a funkčnosť rozdelenia kompetencií medzi mestom a jeho MČ.

Babušík v tejto súvislosti poukázal na dĺžku procesu a na to, že o možnosti analýzy sa hovorilo dlho pred schválením prostriedkov na ňu, pričom memorandum s vysokými školami bolo podpísané v roku 2024. Vníma to ako zdržiavanie.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) sa vyjadril, že predmetná analýza je zložitý proces. „Dnes neexistuje opis, ako by takáto súťaž mala vyzerať,“ zdôraznil s tým, že si potrebovali zadefinovať zadanie, ako by celý projekt mal vyzerať. „Najprv musíte povedať, čo vlastne chcete. A otázka nestojí tak, že koľko mestských častí,“ dodal s tým, že predmetná otázka stojí na mnohých bodoch, nie je to požiadavka s jednou otázkou.

Návrh možno aj v parlamente

Zámer predložiť do NR SR návrh optimalizácie MČ v Košiciach pred časom avizoval poslanec parlamentu Igor Šimko (Hlas-SD) spolu so svojím poslaneckým kolegom Andrejom Sitkárom (Smer-SD), ktorý je aj mestským poslancom v Košiciach.

Ak sa situácia s mestskými časťami Košíc nevyrieši na úrovni mesta, do parlamentu plánujú predložiť návrh, ktorý by mal počet mestských častí zredukovať. Zo súčasných 22 mestských častí by malo ostať šesť, pričom štyri z nich by kopírovali okresy Košice I. – IV., a samostatnými mestskými časťami by ostali Luník IX. a Staré mesto.

Zmena zákona o meste Košice by podľa Šimka mala reflektovať potrebu racionalizácie počtu mestských častí. Podotkol, že v tomto smere medzi poslancami mestského zastupiteľstva a mestom zatiaľ nebola prijatá žiadna dohoda.