Poslanecký klub mestského zastupiteľstva v Košiciach Košický klub odovzdal v podateľni mestského magistrátu návrh na zmenu Štatútu mesta Košice. Zmena by mohla priniesť zníženie počtu mestských častí (MČ) z 22 na 12.

Návrh by podľa klubu mohol priniesť finančnú úsporu, efektívnejšiu správu mesta, ale aj kvalitnejšie služby pre občanov. Pri kreovaní návrhu bral klub do úvahy viaceré faktory, okrem počtu obyvateľov a rozlohy išlo napríklad aj o dĺžku komunikácií či plochu verejnej zelene.

Navrhovaný model vytvára 12 MČ, ktoré by niesli názvy MČ Košice 1, MČ Košice 2 a ďalej až po MČ Košice 12. Štyri súčasné MČ by mali ostať zachované v takej podobe ako dnes, zmenil by sa len ich názov. Ide o Luník IX, z ktorého by mohla byť MČ Košice 9, MČ Krásna, z ktorej by bola po novom MČ Košice 6, ďalej MČ Západ a MČ Šaca, z ktorých by podľa návrhu boli MČ Košice 11 a Košice 12. Návrh Košického klubu ďalej počíta s tým, že zo Starého mesta a Džungle by vznikla MČ Košice 1, Sever a Kavečany by spoločne tvorili MČ Košice 2 a obec Ťahanovce a sídlisko Ťahanovce by spoločne tvorili MČ Košice 3. Mestská časť Košice 4 by vznikla zo súčasných MČ Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves, spojením Vyšného Opátskeho a sídliska Nad Jazerom by zas mohla vzniknúť MČ Košice 5. Mestskú časť Košice 7 by tvorili tri súčasné MČ, a to Barca, Šebastovce a Juh. Pereš, Poľov a Lorinčík by sa zas mohli spojiť do MČ Košice 8. Poslednou MČ by boli Košice 10, ktoré by vznikli spojením Sídliska KVP a Myslavy.