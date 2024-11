Poslanec Šimko chce iniciovať diskusiu s mestom Košice i odbornou obcou, plánuje riešiť prípadné zlučovanie mestských častí

Poslanec NR SR Igor Šimko (Hlas-SD) má v úmysle iniciovať diskusiu s mestom Košice i odbornou obcou k prípadnému zlučovaniu mestských častí v Košiciach. Ako uviedol pre agentúru SITA, verí, že takáto diskusia by sa mohla konať do konca tohto roka.

Šimko spolu so svojím poslaneckým kolegom Andrejom Sitkárom (Smer-SD), ktorý je aj mestským poslancom v Košiciach, prednedávnom avizovali, že ak sa situácia s mestskými časťami Košíc nevyrieši na úrovni mesta, do parlamentu predložia návrh, ktorý by mal počet mestských častí zredukovať.

Zo súčasných 22 mestských častí by malo ostať šesť, pričom štyri z nich by kopírovali okresy Košice I. – IV., a samostatnými mestskými časťami by ostali Luník IX. a Staré mesto.

Šimko komunikuje s ministerstvom vnútra

Zmena zákona o meste Košice by podľa Šimka mala reflektovať potrebu racionalizácie počtu mestských častí. Podotkol, že v tomto smere medzi poslancami mestského zastupiteľstva a mestom zatiaľ nebola prijatá žiadna dohoda.

Poukázal pri tom na to, že viacerí poslanci mesta sú zároveň i starostami mestských častí. Dodal, že požiadal mesto o informácie o tom, koľko stoja mestské časti Košíc, aby zistili, koľko prostriedkov by bolo možné ušetriť, a tiež čo by bolo možné spojiť do väčších celkov, ktoré načrtol vo svojom návrhu.

„Prebieha aj intenzívna komunikácia s ministerstvom vnútra, ako gestorským ministerstvom,“ doplnil s tým, že v téme sa hýbu ďalej, hoci samotný návrh zákona zatiaľ podaný nebol. Zdôraznil, že pred podaním chcú viesť diskusiu s mestom Košice a občanmi.

Poukázal aj na analýzu

Poslanec Šimko poukázal aj na analýzu, ktorú si k zlučovaniu mestských častí dalo vypracovať mesto Košice, a ktorá by mala stáť 300-tisíc eur. Prostriedky vynaložené na analýzu mohli byť z jeho pohľadu vynaložené aj iným spôsobom.

„Či už je to zeleň, opravy chodníkov, detské ihriská, prípadne športoviská. Tieto peniaze Košičanov sa bohužiaľ využijú na analýzu, čiže papiere na papiere, zatiaľ bez výsledku,“ myslí si.

Doplnil, že disponuje neoficiálnou informáciou, že mesto má záujem mať nula mestských častí, čím by sa eliminoval odpor zo strany mestských častí úplne. Osobne s tým nesúhlasí, myslí si, že fungovanie mestských častí je potrebné spružniť, avšak ich úplné zrušenie nie je riešením.

Suma podľa mesta nie je pravdivá

„Údajná suma 300 000 eur za spracovanie analýzy nie je pravdivá. Takéto fámy rozširujú ľudia, ktorí chcú blokovať znižovanie počtu a spájanie mestských častí,“ zareagovalo mesto Košice pre agentúru SITA.

Doplnilo, že reálne je na analýzu vyčlenená čiastka do výšky 80-tisíc eur, pričom samospráva má v pláne uchádzať sa o preplatenie týchto prostriedkov, a aj ďalších prípadných nákladov, z eurofondov.

Mesto zdôraznilo, že analýzu si dali vypracovať pre to, aby sa rozhodnutia mohli urobiť na základe odborných dát, nie pocitov, či hypotéz.

„Keď bude analýza hotová, stretneme sa spolu s poslancami, starostami a pánom Šimkom. Primátor sa viackrát vyjadril, že nebude zverejňovať svoje pocity a túžby, aby tým nikoho neovplyvnil,“ doplnilo mesto.

S univerzitami mesto podpísalo memorandum

Mesto Košice pripravuje v spolupráci s univerzitami analýzu súčasného usporiadania, tiež by chceli nájsť riešenie pre lepšie a efektívnejšie fungovanie.

Na analýze spolupracuje s Právnickou fakultou aj Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach, a tiež s Ekonomickou fakultou TUKE, s ktorými podpísalo aj memorandum o spolupráci na tejto analýze.

„S objektívnou analýzou nám vďaka tomuto memorandu pomôžu inštitúcie a odborníci, ktorí k tejto problematike pristupujú čisto na základe dát. V modernej dobe sa musíme o mestských častiach rozhodovať na základe dát a nie na základe emócii, politikárčenia prípadne vypočítavosti niektorých starostov, ale na základe dát, ktoré prinesú odborné kapacity,“ uviedol k tomu primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).

Navrhnuté by mali byť aj legislatívne kroky

V prvej fáze projektu bude súčasný model dôsledne analyzovaný, s cieľom zistiť, aká je ekonomická náročnosť a kvalita výkonu kompetencií v mestských častiach, hodnotená by mala byť aj transparentnosť financovania.

Podľa výsledkov analýzy by mal byť spracovaný návrh optimálneho fungovania samosprávy, ktorý by mal zlepšiť jej hospodárenie aj efektívnosť. Navrhnuté by mali byť aj legislatívne kroky, ktoré budú potrebné na implementáciu modelu.

„Po dokončení návrhu bude zabezpečená odborná oponentúra a prebehne komunikácia so zástupcami samosprávy v meste Košice. V neposlednom rade bude informovaná aj široká verejnosť, aby mala jasný prehľad o plánovaných zmenách a ich výhodách pre mesto,“ uviedlo k tomu mesto.