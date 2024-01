Ruský exprezident Dmitrij Medvedev povedal, že Rusko bude vždy vo vojne proti Ukrajine. Ako uvádza web Ukrajinská pravda, Medvedev na Telegrame napísal, že dôvod na útok sa nájde aj o desať či 50 rokov.

Zámienka na obnovenie bojových akcií

„Existencia Ukrajiny je pre Ukrajincov smrteľná. A to nehovorím len o súčasnom stave, banderovskom politickom režime. Hovorím o akejkoľvek, absolútne akejkoľvek podobe Ukrajiny. Prečo? Existencia samostatného štátu na historických ruských územiach bude teraz stálou zámienkou na obnovenie bojových akcií,“ uviedol v súčasnosti zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady.

Medvedev nazýva Ukrajinu „rakovinovým nádorom“ a „umelou krajinou“, pričom tvrdí, že Rusko nikdy nebude považovať jej vládu za legitímnu.

Veľký spoločný štát

„Pravdepodobnosť nových bojov zostane na neurčito. Takmer navždy. Navyše existuje stopercentná šanca na nový konflikt bez ohľadu na to, aké bezpečnostné papiere podpíše Západ s bábkovým režimom v Kyjeve. Neskončí sa to pridružením Ukrajiny k EÚ alebo dokonca vstupom tejto umelej krajiny do NATO. Stať sa to môže o desať či 50 rokov,“ dodal.

Medvedev tiež verí, že Ukrajinci „bez ohľadu na to, ako veľmi teraz prajú Rusom smrť“ a „bez ohľadu na to, ako veľmi nenávidia ruské vedenie“, jedného dňa radšej uprednostnia život vo „veľkom spoločnom štáte“ pred bojom a vlastnou smrťou.