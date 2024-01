Macron oznámil dodanie rakiet a bômb Ukrajine. Nemôžeme nechať Rusko vyhrať, povedal

Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že plánujú dodať Ukrajine viac rakiet dlhého doletu a bômb. Ako povedal počas utorkovej tlačovej konferencie, Francúzsko sa chystá dodať zhruba 40 rakiet dlhého doletu a „niekoľko stoviek bômb, na ktoré čakajú naši ukrajinskí priatelia“.

Macron vycestuje na Ukrajinu

Macron oznámil, že na budúci mesiac vycestuje na Ukrajinu a dokončí bezpečnostnú dohodu s vládou v Kyjeve. Ruské víťazstvo podľa neho oslabí medzinárodný poriadok založený na pravidlách a ruským susedom znemožní život. „Nemôžeme nechať Rusko vyhrať a nesmieme to urobiť,“ poznamenal francúzsky prezident.

Ukrajina bola jednou z mnohých tém, ktorým sa Macron venoval počas viac ako dvojhodinovej tlačovej konferencie zameranej na domáce aj medzinárodné otázky. Väčšina konferencie bola o domácich záležitostiach a prezident predstavil plány na posilnenie a lepšiu prípravu Francúzska na globálne krízy.

Zmenia sa americké priority?

Tiež hovoril napríklad o nadchádzajúcich amerických prezidentských voľbách a naznačil, že nájde spôsoby ako spolupracovať aj s Donaldom Trumpom, ak by sa znova dostal do Bieleho domu. Upozornil však, že bez ohľadu na to, kto vyhrá v USA, Európa by sa mala pripraviť na možnosť, že americké priority budú iné.

„Zdieľajú naše hodnoty, ale je to demokracia, ktorá tiež prechádza krízou,“ povedal Macron a poznamenal, že ich prvou prioritou sú samotné Spojené štáty a druhou je Čína. „Takže my Európania v tom musíme mať jasno. Aj preto chcem silnejšiu Európu, ktorá sa vie chrániť a nie je závislá od iných,“ vyhlásil.