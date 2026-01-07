Juventus Turín sa vrátil na štvrté miesto tabuľky Serie A, atakujú ho AS Rím aj Como

Futbalový klub Juventus Turín si po víkendovej remíze s Lecce vrátil sebavedomie a na ihrisku Sassuola zvíťazil 3:0, čím sa posunul späť na štvrté miesto tabuľky talianskej Serie A.
Kľúčovou postavou zápasu sa sal kanadský útočník Jonathan David, ktorý raz skóroval a pripísal si aj jednu gólovú prihrávku. Zariadil tým štvrté víťazstvo Juventusu z ostatných piatich duelov.
Juventus mal počas zápasu prevahu a premárnil niekoľko ďalší šancí. Tréner Luciano Spalletti ocenil výkon Davida napriek minulotýždňovému zlyhaniu pri pokutovom kope a vyjadril spokojnosť s návratom tímu k víťazstvám.
Juventus má po 19 zápasoch 36 bodov, ale odohral o dva zápasy viac ako vedúci Inter Miláno (39 bodov), AC Miláno (38 bodov) a obhajca titulu SSC Neapol (37 bodov). Štvrtá priečka Juventusu je však ohrozená, keďže rovnaký počet bodov (36) má aj AS Rím, ktorý v utorok triumfoval 2:0 na pôde Lecce.
Klub Calcio Como je piaty s 33 bodmi a pokračuje v skvelej forme, v utorok zdolal 3:0 outsidera z Pisy. Como aktuálne ťahá šnúru troch víťazstiev.
Tréner Cesc Fábregas odmieta príliš sledovať tabuľku a sústredí sa na výkon svojho tímu. Como má zápas k dobru v porovnaní s Juventusom a AS Rím, v marci bude dohrávať duel proti AC Miláno. Klub z Lomardska sa do najvyššej súťaže v Taliansku vrátil v roku 2024 po 21 rokoch.
Francúzsky brankár Jean Butez ukázal svoju kvalitu, keď v závere zápasu zneškodnil pokutový kop. Pisa, ktorá vyhrala len jeden z 19 duelov, zostáva na poslednom mieste tabuľky spolu s Fiorentinou a Hellasom Verona, pričom všetky tímy majú po 12 bodov.