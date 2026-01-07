Juventus Turín sa vrátil na štvrté miesto tabuľky Serie A, atakujú ho AS Rím aj Como

„Stará dáma“ získala cenné tri body a v tabuľke je štvrtá, o Ligu majstrov však bojujú aj AS Rím a a Calcio Como.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Luciano Spalletti
Tréner Luciano Spalletti. Foto: Federico Gambarini/dpa via AP
Taliansko Futbal Futbal z lokality Taliansko

Futbalový klub Juventus Turín si po víkendovej remíze s Lecce vrátil sebavedomie a na ihrisku Sassuola zvíťazil 3:0, čím sa posunul späť na štvrté miesto tabuľky talianskej Serie A.

Kľúčovou postavou zápasu sa sal kanadský útočník Jonathan David, ktorý raz skóroval a pripísal si aj jednu gólovú prihrávku. Zariadil tým štvrté víťazstvo Juventusu z ostatných piatich duelov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Juventus mal počas zápasu prevahu a premárnil niekoľko ďalší šancí. Tréner Luciano Spalletti ocenil výkon Davida napriek minulotýždňovému zlyhaniu pri pokutovom kope a vyjadril spokojnosť s návratom tímu k víťazstvám.

Juventus má po 19 zápasoch 36 bodov, ale odohral o dva zápasy viac ako vedúci Inter Miláno (39 bodov), AC Miláno (38 bodov) a obhajca titulu SSC Neapol (37 bodov). Štvrtá priečka Juventusu je však ohrozená, keďže rovnaký počet bodov (36) má aj AS Rím, ktorý v utorok triumfoval 2:0 na pôde Lecce.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Klub Calcio Como je piaty s 33 bodmi a pokračuje v skvelej forme, v utorok zdolal 3:0 outsidera z Pisy. Como aktuálne ťahá šnúru troch víťazstiev.

Tréner Cesc Fábregas odmieta príliš sledovať tabuľku a sústredí sa na výkon svojho tímu. Como má zápas k dobru v porovnaní s Juventusom a AS Rím, v marci bude dohrávať duel proti AC Miláno. Klub z Lomardska sa do najvyššej súťaže v Taliansku vrátil v roku 2024 po 21 rokoch.

Cesc Fábregas
Tréner Coma Cesc Fábregas počas zápasu talianskej Serie A medzi Comom a Neapolom. Foto: SITA/Antonio Saia/LaPresse via AP

Francúzsky brankár Jean Butez ukázal svoju kvalitu, keď v závere zápasu zneškodnil pokutový kop. Pisa, ktorá vyhrala len jeden z 19 duelov, zostáva na poslednom mieste tabuľky spolu s Fiorentinou a Hellasom Verona, pričom všetky tímy majú po 12 bodov.

Viac k osobe: Cesc FábregasLuciano Spalletti
Firmy a inštitúcie: AS RímCalcio ComoJuventus Turín
Okruhy tém: Futbal - Serie A 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk