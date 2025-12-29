Inter Miláno sa udržal na čele Serie A tesným triumfom nad Atalantou Bergamo

Inter Miláno zostal naďalej lídrom tabuľky talianskej futbalovej Serie A, keď zvíťazil tesne 1:0 na pôde Atalanty Bergamo. Jediný gól zápasu strelil Lautaro Martínez, čím udržal svoj tím na čele hodnotenia len bod pred mestským rivalom AC Miláno, ktorý zvíťazil nad Hellasom Verona 3:0.
Nový líder talianskej Serie A. Inter Miláno využil zaváhania mestského rivala aj obhajcu tituIu
Argentínsky útočník skóroval už vo štvrtom ligovom zápase bez prerušenia, v aktuálnom ročníku má na svojom konte už deväť ligových presných zásahov a kalendárny rok 2025 tak uzavrel pozitívne.
„Ukončil som minulú sezónu s veľkou bolesťou… pokračoval som počas majstrovstiev sveta klubov a reprezentačných povinností, mal som veľmi krátku letnú prestávku,“ vyjadril sa Martínez, autor 15 gólov v Serie A v tomto kalendárnom roku.
Gól padol po chybe Berata Djimsitiho pri strate lopty pred pokutovým územím domácich, z čoho ťažil Martínez a ľavačkou skóroval. Atalanta, ktorá sa pod vedením nového trénera Raffaeleho Palladina zlepšila, utrpela druhú prehru na domácej pôde v tejto sezóne. Zostáva tak na desiatej priečke hodnotenia, päť bodov za miestami zaručujúcimi účasť v pohárovej Európe.
Kráska a futbalista. Pulisic vyjasnil dohady o jeho randení s herečkou Sydney Sweeney - FOTO
Domáci mohli získať aspoň bod, keby Srb Lazar Samardžič nespadol pred bránkou súpera v rozhodujúcom okamihu len tri minúty pred koncom duelu po výbornej prihrávke Charlesa de Ketelaereho.
Tím AC Mliláno v domácom prostredí nezaváhal a pomohli mu k tomu dva góly Christophera Nkunkuho, pre ktorého to boli prvá dva ligové zásahy v tomto ročníku. Dvadsaťosemročný futbalista, ktorý prišiel do Milána z FC Chelsea za 37 miliónov eur, skóroval naposledy v Talianskom pohári. Predtým mal streleckú „prestávku“ od februára.
Lobotka vyhral s Neapolom Superpohár. Napodobnil úspech Hamšíka spred 11 rokov
Po prehre v Udine bodovali futbalisti SSC Neapol naplno a v tabuľke sú na 3. priečke s mankom jedného bodu na druhý AC. Oba góly pri triumfe 2:0 na pôde Cremonese zaznamenal Rasmus Höjlund. Dán v tohtosezónnych dvanástich ligových dueloch strelil šesť gólov a má ich na konte viac ako za celý predchádzajúci ročník vo farbách Manchestru United.
„S každou sezónou sa zlepšujem,“ povedal Höjlund, ktorý pred prestupom do Manchestru United pôsobil v Atalante Bergamo a teraz hrá s kvalitnými hráčmi v talianskej lige.