McDavid stále túži po Stanley Cupe s Edmontonom. Podpísal zmluvu na 2 roky za 25 miliónov dolárov

Fanúšikovia Edmontonu sa môžu tešiť na minimálne tri ďalšie sezóny, v ktorých im svoje hokejové majstrovstvo bude predvádzať Connor McDavid.
Dlhodobo najlepší útočník na svete a kapitán tímu podpísal s Oilers dvojročný kontrakt na 25 miliónov USD (približne 21,4 mil. eur) s priemerným ročným platom 12,5 milióna (cca 10,7 mil. eur). Začne plynúť v úvode sezóny 2026/2027. Informoval o tom web NHL.
Dvadsaťosemročný center aktuálne vstupuje do záverečného roku osemročnej zmluvy na 100 miliónov USD, ktorú podpísal 5. júla 2017. S MacDavidom ako ústrednou postavou Edmonton postúpil v posledných dvoch rokoch zakaždým do finále bojov o Stanleyho pohár, ale tam dvakrát podľahol Floride.
Stála priorita
„Naša spoločná cesta pokračuje,“ odkázal McDavid fanúšikom Edmontonu na sociálnej platforme X.
„Víťazstvo v Stanleyho pohári s Edmontonom je jediné, čo ma zaujíma. Azda okrem zlatej medaily s Kanadou na zimnej olympiáde,“ napísal McDavid ešte na začiatku leta.
Nastávajúca sezóna bude už jedenásta spoločná pre McDavida a Edmonton. Kanadský fenomén dosiaľ nazbieral v 712 zápasoch základnej časti neuveriteľných 1082 bodov za 361 gólov a 721 asistencií. Znamená to, že má priemer viac než jednu gólovú prihrávku na zápas. V dueloch play-off pridal 44 gólov a 105 asistencií v 96 stretnutiach.
Oveľa menej ako Kaprizov
Pre niektorých expertov je 12,5 miliónan USD na sezónu zarážajúco málo. Najmä vo svetle toho, že Minnesota nedávno oznámila nový kontrakt s Kirillom Kaprizovom na 17 miliónov ročne.
„Dvanásť a pol milióna na sezónu bolo presne to, čo McDavid chcel. Nie je to tak, že my sme mu navrhovali túto sumu. Nikdy predtým sme o tom nehovorili a dostali sme sa k tomu akosi prirodzene. Sme z toho nadšení nielen my z vedenia klubu, ale celá naša organizácia aj všetci fanúšikovia,“ uviedol generálny manažér Oilers Stan Bowman na webe NHL.
Dlhodobo majú Draisaitla
Oilers si môžu vydýchnuť. Okrem hlavnej hviezdy tímu majú pod dlhodobejšou zmluvou najbližšieho McDavidovho spolupracovníka Leona Draisaitla. Nemecká mašina na góly vstupuje do prvého roku osemročného kontraktu na 112 miliónov USD (cca 95,7 mil. eur), ktorý podpísal 3. septembra 2024.