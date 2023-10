Matoviča by v inom štáte možno vypli, bolo to nechutné a niečo také do slovenskej politiky nepatrí 

Ivana Štefunka z hnutia Progresívne Slovensko (PS) vystúpenie Igora Matoviča (hnutie Slovensko) pri voľbe predsedu Národnej rady SR šokovalo. Poznamenal, že v inom štáte by Matoviča možno vypli. Uviedol to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12.

Ondrej Dostál zo strany Sloboda a Solidarita k predmetnej téme uviedol, že liberáli chcú byť tvrdou opozíciou, no zdôraznil, že sa nemienia uchyľovať k osobným urážkam. Podotkol, že so svojimi straníckymi kolegyňami Janou Bittó Cigánikovou a Vladimírou Marcinkovou počas Matovičovho vystúpenia odišli.

„Bolo to absolútne nechutné a som rád, že sa za týmto stolom zhodneme, že niečo také do slovenskej politiky nepatrí,“ povedal poslanec strany Smer-SD Marián Kéry. Dodal však, že na to je rokovací poriadok zrejme prikrátky a obáva sa, že sa to bude opakovať.