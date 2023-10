Racionalita zvíťazila a SNS ustúpila od nominácie Huliaka, môžu však nastať personálne presuny

Racionalita a to, že prospech krajiny je dôležitý, zvíťazilo, a preto Slovenská národná strana (SNS) ustúpila z nominácie Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia. V relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol poslanec národniarov Roman Michelko.

Na margo vyjadrení predsedu SNS Andreja Danka o tom, že sa bude usilovať o to, aby sa Huliak v budúcnosti dotkol vládnutia a prípadne sa stal ministrom, Michelko uviedol, že Danko pravdepodobne narážal na to, že môžu nastať personálne presuny, napríklad po voľbách do Európskeho parlamentu, po ktorých by sa niektorí ľudia, ktorí boli zvolení za stranu, mohli presunúť na iné pozície.