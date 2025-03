Matovič tvrdí, že našiel Ficovu vilu v Chorvátsku. Napísaná je na biele kone – VIDEO, FOTO

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič tvrdí, že našiel vilu premiéra Roberta Fica v Chorvátsku. Vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, stojí pred modernou vilou s bazénom a výhľadom na more v chorvátskej obci Ražanj. Údajne má patriť Ficovi, no oficiálne je napísaná na dvoch iných ľudí.

„Máme dôkazy, že táto vila za nami patrí Robertovi Ficovi, len je napísaná na istých dvoch mladučkých bielych koníkov,“ hovorí Matovič. Konkrétne ide o Mateja Gocníka a Matúša Moravčíka.

Do Chorvátska ho priviedol článok

„Jeden je synovec poslanca (Antona) Stredáka, s ktorým sem letel Fico na tryskáči, a druhý je synovec pani (Lucie) Gocníkovej, čo je šéfka katastra a pravá ruka Kajetána Kičuru, ktorý vytuneloval Štátne hmotné rezervy do svojho vlastného trezora a mal ho plný zlatých tehličiek. Otec Gocníka, na ktorého je vila napísaná, bol Jahnátkov (Ľubomír Jahnátek zastával posty ministra hospodárstva a neskôr pôdohospodárstva v dvoch vládach Roberta Fica, pozn. SITA) eurofondový špecialista,“ konkretizoval Matovič a dodal, že „manželka poslanca za Smer Antona Stredáka mala spoločnú firmu s Norbertom Bödörom“.

Matovičovcov do Chorvátska priviedol článok, ktorý bol uverejnený v druhom najčítanejšom chorvátskom denníku. Píše sa v ňom, že Robert Fico má vilu v obci Ražanj. Vila stojí na pozemku s rozlohou 796 metrov štvorcových a podľa Matoviča je jej odhadovaná hodnota dva milióny eur.

Plánujú aj inštruktážne video

Informácie o tom, že ide o Ficovu vilu, poskytol poslancom za hnutie Slovensko miestny obyvateľ. „Porozprával nám, koľkokrát tu Fico minulý rok bol, ako dlho, čo tu robil a jednoznačne tvrdil, že vila za nami je Ficova. Nikto iný v nej minulý rok nebýval,“ tvrdí Matovič.

Matovič vo videu dodal, že keď prídu domov z Chorvátska, nakrútia inštruktážne video o tom, ako sa používa chorvátsky kataster, aby si každý na Slovensku mohol pozrieť, kde sú smerácke vily. Ľudí vyzval, aby im poslali akékoľvek informácie o tom, keď uvidia v Chorvátsku predstaviteľov Smeru a im blízkych ľudí.

„Spoločne im pôjdeme po krku…Oni si užívajú v majetkoch, ktoré de facto patria vám,“ povedal. Pripomenul, ako v minulosti informovali o vile exministra Smeru Jána Počiatka vo Francúzsku, ktorý už za prevody miliónov na Cyprus nebude obvinený, pretože uplynulo viac ako desať rokov a je to premlčané.

Fico všetrko poprel

Robert Fico na sociálnej sieti poprel informácie chorvátskych médií, že by v krajine kúpil pozemok a na ňom staval vilu. Ako uviedol, takéto tvrdenie sa dá ľahko overiť v chorvátskom katastri.

„Keby som v Chorvátsku staval nejaký dom alebo byt, tak to kľudne priznám. Stovky politikov zo Slovenska na ústrednej, regionálnej či miestnej politike vlastnia v Chorvátsku nejakú nehnuteľnosť,“ zdôraznil premiér. Doplnil, že lži o jeho pozemku a výstavbe domu šírené médiami a „politickými bláznami“ majú takú istú hodnotu ako informácie o účte na Belize vo výške 700 miliónov dolárov či dovolenka v Hanoji, ktorá nikdy nebola.

„Nepoprel, že by bol v Chorvátsku, ale to, že tu nič nestavia ani nevlastní, čo je v podstate pravda,“ komentoval poslanec hnutia Slovensko Július Jakab s poukazom na to, že vila je oficiálne napísaná na iných ľudí.