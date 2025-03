Huliak ministrom: Posilnenie extrémistickej krajnej pravice vo vláde aj v koalícii - KOMENTÁR

Predseda krajne pravicovej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti (NK/NEKA), ktorej preferencie sa pohybujú na dne, sa konečne stal ministrom. Prvú ambíciu starostu z Očovej pochovala prezidentka Zuzana Čaputová, keď ho 19. októbra 2023 nechcela akceptovať na zozname členov vlády ako ministra životného prostredia.

Odôvodnila to tým, že Rudolf Huliak dlhodobo neguje platnú environmentálnu politiku a jej medzinárodné záväzky, vyjadruje sa, že žiadna skutočná klimatická kríza neexituje a verejne schvaľoval násilné vysporiadanie sa s názorovými oponentmi.

Sľub od Andreja Danka

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko verejne sľúbil Huliakovi, že „raz sa dotkne výkonu“. Veď tento poslanec, ktorý sa s 58 875 preferenčnými hlasmi prekrúžkoval na tretie miesto na kandidátke SNS, jej výrazne pomohol k vstupu do parlamentu, účasti vo vláde a vzniku štvrtej vlády Roberta Fica.

Predsedovi SNS preto nevadila séria konšpiračných, vulgárnych a niektoré skupiny občanov urážajúcich vyjadrení a krokov tohto poslanca, hoci vo veľkej časti spoločnosti vyvolávali smiech a inú časť pohoršovali. Dôležité bolo, že voličskú základňu SNS utvrdzovali v jej krajne konzervatívnych, nacionalistických, proti európskych a extrémistických názoroch.

Huliak sa prejavoval aj ako radikálny mizogýn. V jednej diskusnej relácii sa nechal počuť, že obec Očová ešte nie je nastavená na rodovú rovnosť a že potrebuje pevnú ruku. Povedal tým nielen to, že v Očovej žena ešte nemôže vykonávať funkciu starostky, ale aj sa vysmial ženám a dal im najavo, že nimi pohŕda. K tomu sa pridali svedectvá poslankýň o sexistickom správaní sa Huliaka voči nim.

Krajne pravicové fašizoidné zmýšľanie

Huliaka s Dankom spájala predovšetkým homofóbia. Líder národniarov podporoval Huliak aj pri jeho najväčšom škandále, keď v septembri 2024 opakovane hrubo urážal poslankyňu Luciu Plavákovú z Progresívneho Slovenska pre jej orientáciu, politické presvedčenie a bezprecedentným spôsobom ju dehumanizoval. Nielen tým, že ju opakovane nazval sukou zdôrazňujúc, že to nepokladá za urážku, ale aj a najmä tým, že ju „nepovažuje za ženu“, teda ľudskú bytosť.

Dehumanizovať takýmto spôsobom ženu pre jej orientáciu, politické presvedčenie a právny názor je nespochybniteľný znak krajne pravicového fašizoidného zmýšľania. Veď nacisti a gardisti označovali vybrané menšiny a ľudí, ktorých pokladali za svojich nepriateľov, ako potkany, šváby a iné opovrhnutia hodné tvory, ktoré sú hodné zašliapnutia či zničenia.

K čomu takto naštartovaná nenávisť schvaľovaná sfanatizovanými ľuďmi napokon aj viedla. Voľakedy sa to robilo na zhromaždeniach, dnes na sociálnych sieťach.

Diskusie s Danielom Bombicom

Huliakovi však verejné manifestovanie takéhoto extrémistického zmýšľania vo vládnej koalícii vôbec neuškodilo, veď súčasťou vlády a koaličnej zostavy sa stali aj ďalší ľudia, ktorí kedysi ako on kandidovali za Kotlebovu fašistickú ĽS-NS a každý hlas pri tesnej väčšine v parlamente je drahocenný.

Okrem toho celá koalícia, vrátane strán, ktoré nosia prídomok sociálna demokracia, sa posúvala čoraz viac ku krajnej pravici.

Za všetky symptómy tohto vývoja uvediem iba to, že predstavitelia Smeru Robert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Erik Kaliňák, ale aj predseda strany Hlas-SD sa zúčastňovali diskusií neonacistom, antisemitom a extrémistom Danielom Bombicom na sociálnych sieťach využívajúc jeho účet na YouTube.

Ba dokonca, tohto trestne stíhaného človeka, ktorý hajloval, šíril konšpiračné teórie, vyžíval sa v internetovom šikanovaní ľudí, vrátane žien, obhajovali a Fico ho označil za človeka, ktorý má s touto republikou dobrý úmysel, nech si o ňom myslia, čo chcú.

Použitý jednoduchý argument

Huliak si vyhodnotil, že pomer síl v poslaneckom klube SNS a tesná väčšina vládnej koalície v pléne parlamentu mu vytvárajú podmienky na uplatnenie jeho osobných ambícií.

Začiatkom októbra 2024 s pomocou dvoch kolegov poslancov z Národnej koalície, ktorí majú rovnaké hodnotové vybavenie ako on, začal ťaženie za to, aby sa stal ministrom a jeho mini strana koaličným partnerom. Použil jednoduchý argument – ak SNS má vo vláde tri rezorty a skupinka z Národnej koalície tvorí tretinu poslancov za SNS, tak máme nárok na jedno ministerstvo.

Odmietanie tejto trojice hlasovať s vládnou koalíciou, ktorá mala zrazu iba najtesnejšiu väčšinu (76 mandátov), spôsobilo nielen krízu v poslaneckom klube SNS, ale aj vyjadrenie premiéra na sneme strany Smer-SD 17. novembra 2024, že sa treba pripraviť aj na eventualitu predčasných volieb.

Rebeli v Hlase a riešenie Fica

Pozícia tejto trojice krajne pravicových politikov sa posilnila po tom, čo vznikla štvorica rebelov v poslaneckom klube strany Hlas-SD a prestala sa podriaďovať koaličným i vnútrostraníckym dohodám o hlasovaní v parlamente.

Vládna koalícia stratila väčšinu, ocitla sa v hlbokej kríze a premiér musel riešenie zobrať do svojich rúk a v mene obnovenia väčšinovej podpory pre svoju vládu priamo rokoval s poslancom Huliakom. Bez zachádzania do podrobností možno konštatovať, že po piatich mesiacoch tvrdého politického vydierania plného nechutností a za cenu totálnej deštrukcie politických a ľudských vzťahov s predsedom SNS dosiahol Huliak svoje a stal sa ministrom. Je jedno, že nie životného prostredia, ale cestovného ruchu a športu.

Politicky za to zaplatil iba tým, že z programu svojej strany, pre ktorý získal podporu, vypustil odchod z EÚ a NATO. To, že prispel k potopeniu SNS, ho trápiť nemusí. Jej preferencie sú dlhodobo také mizerné, že ako výťah do parlamentu v budúcich voľbách sa stala nepoužiteľnou.

Malatinec a Radačovský

Ponechajme bokom, že v jeho kvalifikačné predpoklady na takýto post verí iba Huliak sám, jeho najbližšie okolie a zopár tisíc jeho fanúšikov.

Dôležité je niečo iné. Do vlády sa miesto politicky sa neprejavujúceho Dušana Keketiho dostal ďalší človek, ktorý nedávno kandidoval za kotlebovcov a prezentoval vyššie popísané krajne pravicové až extrémistické názory.

Najnovším potvrdením jeho politického presvedčenia je fakt, že na sneme NK/NEKA v Stupave vystupoval neonacista a extrémista Bombic. Posilnil tak vo vláde názorovo blízku ministerku kultúry a ministra životného prostredia, ktorí tiež do politiky vstúpili cez kandidátku ĽS-NS.

Okrem toho sa Huliakovi podarilo na krajne pravicovú platformu jeho NK/NEKA získať jedného zo zakladateľov strany Hlas-SD Romana Malatinca, ktorý s úžasnou ľahkosťou opustil donedávna proklamované sociálnodemokratické hodnoty.

Ale prečo by to neurobil, keď aj predseda strany Smer-SD urobil zásadný svetonázorový obrat od ľavice k národnému konzervativizmu. Zavŕšil ho demonštratívnou účasťou na konferencii trumpovskej krajnej pravice v USA, kde sa aj hajlovalo, ako aj tým, že sa ponúkol do priazne najsilnejšiemu globálnemu oligarchovi.

Vďaka naplneniu osobných ambícií Huliaka príde do parlamentu ďalší Kotlebov človek – bývalý europoslanec Miroslav Radačovský. Muž, ktorý sa na parlamentnom fóre EÚ preslávil okrem iného tým, že svoju výzvu prestať posielať zbrane na Ukrajinu zavŕšil výkrikom „ak neprestanete, môže sa stať, že my Slovania sa spojíme, brat s bratom, a ja verím, že sa raz spojíme, a zo západnej Európy urobíme trávnik.“

Na šnúrkach gatí tohto človeka bude visieť krehká väčšina vládnej koalície v slovenskom parlamente.