Progresívci predstavili päťbodový plán na udržanie Slovenska za európskym stolom – VIDEO

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predstavilo päťbodový plán, ako udržať Slovensko za európskym stolom. Zdôvodnilo ho tým, že nechce zostať len pri kritike a nemôže sa ďalej pozerať na to, že vláda nemá žiadny plán v oblasti zahraničnej politiky.

Slovenská vláda je podľa predsedu PS Michala Šimečku pasívna, vyčleňuje Slovensko z hlavného prúdu, čo môže mať nedozerné následky na zahraničné vzťahy, záujmy, prosperitu a do budúcna aj suverenitu našej krajiny.

Návrh diplomatickej iniciatívy

PS preto navrhuje vláde diplomatickú iniciatívu na východnom krídle NATO, rokovanie s partnermi v Paríži, Berlíne a Londýne, zvolanie rokovania Bukureštskej deviatky (B9) s generálnym tajomníkom NATO a USA, vycestovanie do Kyjeva a aktualizáciu Bezpečnostnej stratégie SR.

„Slovensko má šancu byť úspešné v tomto novom svete iba vtedy, keď bude súčasťou silnej a jednotnej Európe. Vedia to všetci, ale slovenská vláda robí presný opak. Namiesto toho, aby sa zúčastnila pohybu, ktorý vidíme v Európe, tak sa Slovensko z neho vyčleňuje,“ zdôraznil Šimečka.

Veľká geopolitická hra

Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa neho najprv skúšal veľkú geopolitickú hru, cestoval po celom svete, bol v Moskve, Číne, Brazílii, chcel na Slovensku mierový samit a myslel si, že bude hrať prvú ligu.

„Nakoniec sa mu to celé rozpadlo, či už jeho amaterizmom, alebo priveľkými ambíciami a naivitou. A keďže nebudoval ani vzťahy s našimi najbližšími partnermi tu v Európe, tak výsledkom je, že Slovensko zostalo v kúte a dejiny nás obchádzajú,“ zhodnotil Šimečka.

Slovensko stráca susedov ako partnerov

Slovensko podľa neho stráca svojich susedov ako partnerov, či už je to Poľsko, Česko alebo Ukrajina. Pravidelne chýbame za európskym rokovacím stolom, aj v takých dôležitých otázkach, keď sa rozhoduje o našej bezpečnosti.

„Slovenská vláda sa cíti viac doma v Moskve ako v Bruseli, Slovensko vidí ako chudobné predmestie Ruska a nie ako prosperujúcu súčasť Európy. Toto je potrebné zastaviť,“ hovorí Šimečka.

Podľa neho to Fico ťahaním Slovenska smerom k Rusku hrá najmä na svojich voličov a voličov Republiky. „Robert Fico je dnes v pasci vlastnej propagandy, ktorú si vytvoril za tie roky,“ zhodnotil.

Korčok vyzýva Blanára vycestovať do Kyjeva

Bývalý diplomat Ivan Korčok nerozumie tomu, čo bráni ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi (Smer-SD), aby konečne vycestoval do Kyjeva. Podľa neho sa bojí svojich vlastných prívržencov, čo by na to povedali, a preto hazarduje s celým Slovenskom.

„Prichádzame o kľúčového suseda a do budúcna zbavujete Slovensko obrovských príležitostí, ktoré budú pri obnove Ukrajine. Sadnite do vlaku a choďte do Kyjeva, nič sa vám nestane a budete len naprávať škody, ktoré ste spôsobili,“ vyzval Blanára.

PS supluje vládu

Zároveň sa pýta, akým spôsobom kroky súčasnej vlády vedú k tomu, aby Slovensko malo silnejší hlas v EÚ a ako prispievame k tomu, aby EÚ mala silnejší hlas vo svete.

„Sme neviditeľní, izolovaní a irelevantní. Už dnes PS supluje vládu a ukazuje, čo by sme robili my. Preto sa pravidelne stretávame s partnermi v zahraničí. Hovoríme o tom, že po voľbách vrátime Slovensko do Európy. Chceme, aby naši partneri vedeli, že Robert Fico a jeho blúznenie o svetových stranách nie je Slovensko,“ uviedol.