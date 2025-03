Matovič ukázal Kaliňákovu vilu, od ministra žiada, aby odstúpil. Začal zbierať podpisy – VIDEO

Minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer-SD) po siedmich rokoch priznal, že vlastní v Chorvátsku luxusnú nehnuteľnosť. Podľa hnutia Slovensko by mal odstúpiť, hnutie začne zbierať podpisy na jeho odvolanie. Súčasne podáva podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

Obrovkú vilu v majetkovom priznaní zatajil

Informoval o tom poslanec za hnutie Slovensko Michal Šipoš a spresnil, že Kaliňák v majetkovom priznaní zatajil obrovskú vilu na pláži a pozemok s rozlohou 1 400 metrov štvorcových.

„Samozrejme, neurobil to len tak, že by sa ráno zobudil a povedal si, že dnes si idem priznať luxusnú haciendu v Chorvátsku,“ uviedol Šipoš s tým, že Kaliňák to urobil kvôli iniciatíve ich hnutia, ktorého predseda Igor Matovič je spolu s ďalšími členmi hnutia na pracovnej návšteve, kde odhaľujú luxusné vily slovenských politikov a oligarchov. „Bez nášho tlaku by to Kaliňák nepriznal,“ skonštatoval poslanec.

Šipoš súčasne upozornil na skutočnosť, že Kaliňák sa k tomuto majetku priznal po ich súkromných telefonátoch. „Je veľmi podozrivé, že Kaliňák sa k majetkom priznal bezprostredne po tom, ako sme sa tejto téme venovali v našich súkromných hovoroch. Ja sa teda pýtam, či minister Kaliňák zneužíva vojenské spravodajstvo na to, aby sa dostal k takýmto citlivým informáciám a zneužíval ich na politický súboj,“ uviedol Šipoš.

Matovič má ako jediný odvahu ísť „na miesto činu“

Je podľa neho na zamyslenie, že má Kaliňák luxusné majetky, ktoré nepriznáva vo svojom majetkovom priznaní, a prizná ich práve vtedy, keď Matovičov tím ide do Chorvátska odhaľovať majetky politikov Smeru. Kaliňák luxusnú nehnuteľnosť podľa slov Šipoša teda priznal ešte pred tým, ako to hnutie Slovensko zverejnilo. „Kto na Slovensku verí tomu, že Kaliňák nezneužíva vojenské spravodajstvo?“ pýta sa Šipoš.

Poslanec ďalej zdôraznil, že Matovič má ako jediný opozičný líder odvahu ísť „na miesto činu“ a odhaľovať tieto obrovské majetky. „Majetky papalášov, ktorí o sebe hovoria pred ľuďmi, že sú sociálni demokrati. Ľudia, ktorí nám vládnu, ktorí hovoria, že by si ľudia na Slovensku mali uťahovať opasky, že by sa mali podieľať na konsolidácii, že by mali platiť vyššie dane, všetky poplatky a vyššiu DPH. Živnostníci a podnikatelia majú platiť transakčné dane, lebo musíme šetriť. A títo papaláši si zvyšujú nehoráznym spôsobom platy, stavajú si vily na Jadrane, vo Francúzsku,“ zdôraznil Šipoš.

Vládnu nám ľudia, ktorí už nevedia, čo robiť od rozkoše

Matovič tak podľa neho robí spolu s ich tímom záslužnú činnosť pre občanov SR, aby ľuďom na Slovensku otvorili oči. „Nám nevládnu sociálni demokrati. Nám nevládnu ľudia, ktorým ide o Slovensko. Ale ľudia, ktorí už nevedia čo majú robiť od rozkoše. Ľuďom hovoria, že sa majú uskromniť, a oni si žijú ako králi,“ vyhlásil poslanec s tým, že ich tlak má zmysel. „Buď ich odhalíme my, alebo sa priznajú sami, ako to urobil Kaliňák,“ dodal Šipoš. Súčasne podľa neho musí byť už všetkým jasné, že si na takéto majetky nemohli zarobiť zo svojich výplat a príjmov, ktoré oficiálne priznávajú.

„Namiesto toho, aby tie peniaze dávali pre ľudí, pre verejné blaho nás všetkých, tak oni cez svojich oligarchov vyciciavajú tento štát a už nevedia čo majú robiť, tak si stavajú vily a honosné haciendy,“ skonštatoval Šipoš a upozornil, že bežní ľudia na Slovensku chodia kupovať potraviny o pár centov lacnejšie do Maďarska, Poľska a Česka, aby ušetrili pár centov pre svoje rodiny. „Ale títo darebáci si stavajú luxusné haciendy na Jadrane za ťažké milióny z vašich daní,“ zdôraznil poslanec.

Kaliňák by mal minimálne zaplatiť pokutu

Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) doplnila, že zo strany ministra obrany ide o drzosť, že v majetkovom priznaní nepriznával luxusnú vilu v Chorvátsku. „Zvlášť je to poľutovaniahodné pri ministrovi obrany, s ktorým sa v minulosti spájali nekonečné podozrenia týkajúce sa jeho majetkových pomerov,“ doplnila poslankyňa. Kaliňák sa podľa nej bude obhajovať tým, že vilu v majetkovom priznaní jednoducho zabudol uviesť, čo je podľa Remišovej neuveriteľné.

Minister obrany musí teraz podľa Remišovej minimálne zaplatiť pokutu. Ako vysvetlila, v takomto prípade sa platí pokuta vo výške trojmesačného platu verejného funkcionára. „Mal by ju zaplatiť bez rečí a bez toho, aby sa snažil z tohto nehorázneho podvodu vyklamať,“ dodala poslankyňa. Podľa Šipoša však pokuta nestačí. Upozornil na skutočnosť, že Kaliňák nie je len radovým zamestnancom.

„Je podpredsedom vlády, ministrom obrany, podpredsedom Smeru-SD, a teda najsilnejšej koaličnej strany, ktorá riadi tento štát. Kaliňák porušil ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Po takomto škandále musí vyvodiť zodpovednosť a okamžite odstúpiť z funkcie ministra obrany,“ vyhlásil Šipoš s tým, že v slušných demokratických krajinách sa odstupuje aj za menšie prešľapy.

„Oslovíme aj ostatné opozičné strany a začneme zbierať podpisy na odvolávanie ministra obrany,“ uzavrel Šipoš s tým, že návrh predložia v prvý deň najbližšej riadnej schôdze parlamentu.