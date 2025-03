Odmietnutie prímeria s Ukrajinou zo strany Putinovho poradcu je fackou do tváre, tvrdia progresívci

Odmietnutie prímeria s Ukrajinou zo strany Putinovho poradcu Ušakova je fackou do tváre snahy Ukrajincov, Európskej únie aj USA ukončiť príšerné krviprelievanie.

Uviedol to predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka, ktorý sa zároveň pýta premiéra Roberta Fica (Smer-SD), kde je to jeho okamžité prímerie a mier, o ktorom toľko hovoril.

Za všetko vraždenie môže Putin

„Ako to, že práve Váš priateľ Putin, za ktorým osobne cestujete a obdivujete ho, je nakoniec jediný, kto odmieta zastavenie bojov? Je to totiž presne tak, ako hovoríme my v PS aj celý civilizovaný svet od začiatku – že za všetko toto vraždenie a utrpenie môže len a práve Putin, a na mier stačí jediné – aby konečne zastavil svoje vojská drancujúce Ukrajinu,“ povedal Šimečka.

Podľa člena predsedníctva PS Ivana Korčoka sa vo štvrtok znova potvrdila geopolitická slepota Roberta Fica.

„Spálil mosty s našimi európskymi spojencami a susedmi, dourážal Ukrajinu, všetko vsadil na Putina s Trumpom a teraz je sám ako kôl v plote, spoločnosť mu už robí iba Viktor Orbán. Naši susedia budú ďalej umierať, ruské vojská sa budú ďalej blížiť ku slovenským hraniciam, a jediné, čo tomu dokáže zabrániť, je silná Európa plne podporujúca Ukrajinu,“ skonštatoval Korčok.

Ušakov skritizoval návrh na prímerie

Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov vo štvrtok skritizoval americko-ukrajinský návrh na prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že by bolo len „oddychom“ pre ukrajinskú armádu.

„Nebolo by to nič viac ako dočasný oddych pre ukrajinské ozbrojené sily,“ povedal Ušakov pre ruské štátne médiá po telefonáte s poradcom amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Mikeom Waltzom.

Ušakov ďalej povedal, že Rusko sa usiluje o dlhodobé mierové riešenie, ktoré by zabezpečilo legitímne záujmy Moskvy. „Nejaké kroky, ktoré imitujú mierové iniciatívy, podľa mňa v súčasnej situácii nikto nepotrebuje,“ konštatoval Putinov poradca.