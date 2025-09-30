Matovič odmieta „bludy“ o kúpených poslancoch či tajnej dohode s Ficom. Opozícii radí, aby sa pozrela do zrkadla

Líder Hnutia SlovenskoIgor Matovič odmieta „bludy“ predstaviteľov opozície o kúpených poslancoch či tajnej dohode s Robertom Ficom v súvislosti s tým, že dvaja jeho poslanci hlasovali s koalíciou za novelu ústavy.
„Ešte raz chcem vyzvať pána Šimečku, Gröhlinga a Naďa – a dúfam, že hormóny už trošku opadli – skúste zobrať realitu. Našich voličov si neukradnete tým, že teraz budete klamať a podsúvať im nejaké bludy o kúpených poslancoch alebo o tajnej dohode Matoviča s Ficom. Nič také nebolo,“ povedal Matovič.
Opozícii odporúča pozrieť sa do zrkadla
Priznal, že zrada vlastných poslancov ho bolí a najlepším riešením by podľa neho bolo, keby sa Marek Krajčí a Rastislav Krátky vzdali mandátu. Zároveň však poukázal na to, že so Smerom hlasovalo pred pár dňami aj Progresívne Slovensko (PS) za zrušenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie.
„Skúste nás, nejaké naše vyjadrenie, že sme povedali, že na základe tohto v žiadnom prípade s nimi už nebudeme bandu biť a s nimi nejdeme mafiu poraziť. Také vyjadrenie nenájdete lebo, jednoducho, tak by sa mali správať opoziční partneri, ktorí matematicky jediní môžu poraziť Fica a spol.“ dodal Matovič narážajúc na to, že podľa prieskumov preferencií politických strán by vedela súčasná opozícia zostaviť po voľbách novú vládu len s Hnutím Slovensko.
Droba: Matoviča vnímam ako človeka, ktorý na konci dňa povie, chápem, že nie som želaný, neviete so mnou pracovať - ROZHOVOR
Opozičným kolegom odporučil pozrieť sa do zrkadla. „Či ste to neboli vy, kto ste hlasovali s mafiou, so Smerom, Hlasom a fašistami z Republiky a ĽSNS, a povalili ste našu vládu s argumentom – a teraz citujem – že čokoľvek, čo príde po Matovičovej vláde, bude lepšie,“ pripomenul Matovič.
Vlna kritiky zo strany liberálov a progresívcov
Apeloval na spoluprácu opozície, ktorá by podľa neho mala ponúknuť alternatívu k vláde Roberta Fica. Od lídra PS Michala Šimečku chce vidieť jasný plán, ako chce poraziť Fica a vládnuť, keď vylučuje spoluprácu s jeho hnutím.
„Alebo teda nech prizná, že chce ísť do vlády s Hlasom,“ povedal Matovič v pondelok na brífingu v Národnej rade. Igor Matovič sa už predtým na sociálnej sieti vyjadril, že dvaja jeho poslanci oklamali ľudí a mimoriadne ublížili Hnutiu Slovensku.
„Mlieko je rozliate. Dvaja ľudia, ktorí sa stali v okamihu hrdinami pre časť konzervatívneho Slovenska, doslova pochovali obraz hnutia, ktoré budujú desiatky ľudí rokmi svojej práce – obraz odvážneho protimafiánskeho hnutia. Je to ťažká rana, a ja to skrývať nebudem,“ napísal Matovič. Na Hnutie Slovensko sa po hlasovaní o novele ústavy zniesla vlny kritiky zo strany Progresívneho Slovenska, SaS aj Demokratov.
Matovič sa snaží odvrátiť pozornosť
„Igor Matovič opäť pomohol Robertovi Ficovi. Jeho poslanci z OĽaNO/Slovensko Krajčí a Krátky pomohli Ficovi presadiť škodlivú a zbytočnú zmenu Ústavy SR, bez nich by nikdy neprešla. Nebyť ich, Fico by dnes utŕžil veľkú politickú prehru,“ reagoval po schválení novely ústavy Michal Šimečka s tým, že toto je koniec pre akékoľvek úvahy o bližšej spolupráci s Matovičovým hnutím.
Dnes na brífingu v Košiciach Šimečka povedal, že v súčasnosti nemá zmysel reagovať na to, ako Matovič útočí, klame a snaží sa odvrátiť pozornosť od toho, že to bol v rozhodujúcej chvíli on, kto pomohol Robertovi Ficovi.
Hnutie Slovensko nespochybňuje obsah novely, len odmietalo hlasovať s Ficom, tvrdí Erik Tomáš
„Ako už niekoľkokrát predtým zahral rolu Trójskeho koňa Roberta Fica v opozícii. Čokoľvek, čo už potom povie, bude snaha odviesť pozornosť od tohto základného faktu a pre mňa to znamená, že tá spolupráca jednoducho nemôže fungovať, keď pôsobí takto,“ vyjadril sa Šimečka. Kriticky sa na adresu Hnutia Slovensko vyjadril aj šéf SaS Branislav Gröhling. Ako povedal, hnutie kontinuálne rozprávalo, že nepodporí novelu ústavy.
Kolaborantské hlasovanie s Ficom
„Potom bola jedna noc a poslanci Hnutia Slovensko sa zobudili a zrazu zahlasovali inak. A dozviete sa, že Robert Fico im telefonoval, alebo nejakí ľudia im telefonovali, tak ja sa pýtam, že čo im povedali v tom telefóne? Akým spôsobom sa vyhrážali, ako ich vydierali?“ pýta sa Gröhling. Predsedovi Demokratov Jaroslavovi Naď, ktorý z OĽANO v minulosti odišiel, vysvetlenia matovičovcov nestačia.
„Stále tu klamlivo zdôvodňujú svoje kolaborantské hlasovanie s Ficom o hroznej zmene ústavy zástupnými bludmi. Realita: Umožnili Ficovi, aby nás ťahal preč z EÚ tým, že povýšili naše zákony nad medzinárodné záväzky. A to je cesta do pekla!“ napísal dnes na Facebooku.
Podarilo sa ochrániť tradičnú rodinu, vyhlásil Šutaj Eštok. Opozícia utŕžila obrovskú prehru, tvrdí
Na margo toho, že s koalíciou hlasovalo aj PS ohľadom zrušenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako dňa pracovného pokoja uviedol, že „to bola blbosť“. Zároveň si však myslí, že to nebolo to isté, ako keď poslanci Hnutia Slovenska hlasovali za novelu ústavy.
„Bol to pozmeňovák o pravoslávnych Vianociach a nie ústavný zákon s mega debilinou ohrozujúcom naše členstvo v EÚ a NATO. Mimochodom, každý šiesty pozmeňovák Smeru v tomto volebnom obdobia podporilo aj hnutie Slovensko. Len pripomínam oficiálne štatistiky, keď sa tu niekto stále hádže o zem. S mafiou sa nehlasuje nikdy,“ poukázal Naď.