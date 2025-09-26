Podarilo sa ochrániť tradičnú rodinu, vyhlásil Šutaj Eštok. Opozícia utŕžila obrovskú prehru, tvrdí

V parlamente v piatok schválením novelizácie ústavy zvíťazila normálnosť a opozícia utŕžila obrovskú prehru. Skonštatoval to šéf koaličnej strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zároveň konkretizoval, že normále je, že existujú dve pohlavia – muž a žena. Takisto Šutaj Eštok pripomenul, že novelizácia zavádza pre mužov a ženy za rovnakú prácu rovnakú mzdu.
Fico pri novele ústavy zasial rozkol do opozície, hlasovanie Krajčího a Krátkeho je podľa politológa prekvapením
„Podarilo sa nám tiež ochrániť tradičnú rodinu,“ vyhlásil predseda Hlasu s tým, že adopcie detí budú po novom možné len pre manželov, teda muža a ženu. „Rovnako sme posilnili aj postavenie rodičov v školách,“ doplnil Šutaj Eštok. Rodičia budú mať podľa neho vďaka novelizácii väčšie slovo pri výchove svojich detí.
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia – muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, 7 bolo proti a nikto sa nezdržal. Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka. Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únieRichard Vašečka a dvaja poslanci z MatovičovhoHnutia Slovensko – bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Podľa Matoviča tak prišla zrada od vlastných poslancov, o ktorej sa dozvedeli len pár minút pred hlasovaním.