Droba: Matoviča vnímam ako človeka, ktorý na konci dňa povie, chápem, že nie som želaný, neviete so mnou pracovať - ROZHOVOR

Najbližším partnerom strany Sloboda a Solidarita (SaS) podľa jej podpredsedu a šéfa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu je Progresívne Slovensko.
V rozhovore pre agentúru SITA uviedol, že progresívci sú viac stredoví, trochu ľavicoví a SaS je stará dobrá pravicová strana. „Máme KDH, ktoré teda verím a dúfam, že bude spoľahlivý a dobrý partner. Demokrati takisto si myslím, že treba urobiť všetko preto, aby sa preklopili cez päť percent a nebude to na úkor SaS, bude to proste preto, lebo prídu voliť ľudia, ktorí naozaj majú plné zuby toho, čo dnes súčasná koalícia predvádza,“ povedal Droba.
Šimko: Prepúšťať ľudí nie je populárne - ROZHOVOR
Ako Droba doplnil, veľký otáznik je OĽaNO, alebo ako sa dnes volajú hnutie Slovensko. „Ja možno neviem, akože na Igora sa ťažko dá povedať niečo pekné o tom, čo sme zažili od roku 2020 do 2023, ale ja som vždy ho vnímal trochu inak. Ja ho vnímam ako človeka, ktorý na konci dňa si myslím povie, že dobre, chápem, nie som želaný, neviete so mnou pracovať. Má to svoje veľmi praktické dôvody a odovzdá to žezlo iným. Budem strieľať od pása teraz, že Gábor Grendel, možno Julo Jakab, možno Karol Kučera. Sú tam naozaj ľudia, ktorí sú aj pragmatickí, aj vedia robiť veci, vedia riadiť, čítať. Sedeli už na dôležitých stoličkách v minulosti,“ uviedol Droba.
Podpredseda SaS-ky podľa vlastných slov dúfa, že v nejakom momente Igor Matovič dostane rozum a povie, že dobre, tak ja budem stále v tom parlamente a tam si budem hovoriť to svoje. „A on je nezastupiteľný, naozaj, akože Igor Matovič je fenomén, o ktorom môžeme polemizovať a asi mnohí ho nemajú radi preto, aký predviedol reálny výkon politiky, keď bol pri moci, ale má svoje miesto, aspoň v tom parlamente, ako nejaký večný opozičník. Ja budem rád, keď bude kontrolovaná, napríklad, naša koalícia a budem proste tú kritiku od neho brať, ale výkonnú moc treba dať do rúk tým ľuďom v jeho strane, ktorí proste riadili veci a vedia to riadiť,“ hovorí Droba.
Pripomenul, že SaS je teraz 7-percentná strana, takže určite nebudú bojovať za to, aby prizvali Matoviča. „Tak tie percentá sú na jeho pleciach, samozrejme. On naozaj drží tie kľúče od miešačky, ako sa hovorí. A ostatnému opozičnému Slovensku zostava dúfať, že v nejakom momente dostane rozum a povie si, že dobre chápem, že moje limity sú odtiaľ potiaľ a tu postavím svojich dvoch, troch silných ministrov a poďme to spoluriadiť, ale ja vám do toho nebudem zasahovať. To je moje naivné dúfanie. Ja som vždy bol taký optimista a idealista,“ konštatoval Droba.
