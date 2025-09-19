Chcú v SaS odstaviť z hry Bittó Cigánikovú? Odborník narovinu, čo môže priniesť „omladenie“ špičiek strany a rozchod so Sulíkom

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková je sklamaná a rozčarovaná z nového vedenia stranySloboda a Solidarita (SaS). Rozdáva rozhovory a sťažuje sa, že politická strana, ktorú kedysi zakladala, sa výrazne mení. Kritizuje predsedu Branislava Gröhlinga za to, že „vyprevadil Richarda Sulíka cez médiá nepochopiteľným spôsobom“.
Bittó Cigániková vyčíta novému vedeniu SaS, že sa zbavuje ľudí s osobnosťou a autenticitou. „Niekto, kto je dva dni aj s cestou predseda, využije svoju moc ako prvé na to, že sa zbaví politika ekonomicky vysokého kalibru a zabráni voličom Slovenska, aby tohto človeka mohli voliť,“ vyhlásila politička na adresu predsedu strany Gröhlinga. Nepáči sa jej, že ľudia, ktorí stranu zakladali a hodnotovo jej zostali verní, sú vyškrtávaní z kandidátky.
O situácii v SaS sme sa rozprávali s politológom Tomášom Koziakom, ktorý aj napriek viditeľnému pnutiu v strane by aktuálnu situáciu v nenazval krízou. „Je to prirodzený vývoj v politickej strane, ktorý vyplýva z toho, že na sneme si zvolili nového predsedu. Vzhľadom na to, že pani Bittó Cigániková mala blízky politický vzťah s predsedom, ktorý odišiel z vedenia politickej strany, tak je nespokojná s novým vedením a takýmto spôsobom to komentuje. Má na to právo, je to práve výrazom demokratičnosti politiky,“ hovorí v úvode Koziak.
To, ako sa Bittó Cigániková rozhodne, a teda či bude pokračovať s novým vedením SaS, je jej osobné rozhodnutie, hovorí politológ. „Ale skôr si myslím, že zrejme pre ňu asi tam nebude miesto, a hrá to na to, aby z tej politickej strany nejakým spôsobom odišla,“ poznamenal Koziak.
Kto ťahá nitky v pozadí?
Bittó Cigániková tvrdí, že predseda strany Gröhling je pod tlakom ľudí, ktorí nikdy neboli v SaS a chce vyhovieť ľuďom, „ktorí pomáhali Igorovi Matovičovi počas jeho šialenej vlády“. Títo noví kolegovia údajne v pozadí ťahajú nitky a snažia sa ovládať predsedu stranu.
„Môže to tak vnímať a opäť je to prirodzený politický vývoj strany. Bezohľadu na to, čo si o SaS myslíme, to, že dokázali ustáť zmenu vedenia, že otec zakladateľ politickej strany – Richard Sulík odchádza na politický dôchodok a strana sa snaží žiť bez neho; je práve to, čo poukazuje na životaschopnosť politickej strany,“ myslí si Koziak.
Na Slovensku je podľa odborníka obrovským problémom, že mnohé z politických strán nedokážu prežiť bez otca zakladateľa. „Na Slovensku pokiaľ strana prežije svojho politického lídra, už je to skoro zázrak. Asi treba pochváliť SaS-ku, že sa snaží budovať stranu aj po odchode otca zakladateľa a zatiaľ sa im to darí,“ doplnil politológ.
Pokiaľ podľa politológa Jana Bittó Cigániková poukazuje na to, že v strane sú jej nejakí starí zakladatelia, ako keby nechcela rešpektovať, že každé politické zoskupenie má nejaký vývoj. „To, že strana sa rozhodla ísť inou cestou, aj povedzme omladením špičkových politických funkcionárov, ktorí tam sú, je to záležitosť zodpovednosti nového politického vedenia,“ hovorí s tým, že Bittó Cigániková by mala rešpektovať, že strana má demokratické orgány a tie rozhodujú o tom, kam sa tá strana bude viesť, no zjavne sa s tým nedokáže zmieriť.
Kľúčové tváre SaS na vedľajšej koľaji
Nie je to však od nového vedenia SaS akási nevďačnosť, že odsúvajú na vedľajšiu koľaj kľúčové tváre a zakladateľov strany? „Vďačnosť alebo nevďačnosť nepatrí do kategórie štandardných politických nástrojov. Pokiaľ strana a kandidáti usúdili, že treba ísť ďalej a treba sa rozísť s tým, čo predstavoval Richard Sulík, tak to nie je o vďačnosti alebo nevďačnosti,“ reagoval politológ.
Koziak pripomenul, že Sulík bol spájaný s vecami, ktoré boli SaS-ke dlhodobo vyčítané, a to je jeho blízky kontakt s oligarchami, že dvakrát položil vládu, čo tiež nie je niečo, za čo by mal dostať politik kredit, a čo by tej politickej strane nahnalo voličov.
„Otázka by sa však dala postaviť aj tak, či odchodom Sulíka z vedenia politickej strany, respektíve možno aj odchodom Bittó Cigánikovej, či tá politická strana nedokáže nabrať nový dych a prilákať nových voličov,“ zamyslel sa ďalej odborník s tým, že preferencie SaS zatiaľ nenaznačujú, že by príchodom nových ľudí do SaS strana nejako utrpela a nastal by prepad politických preferencií.
„Druhá záležitosť je, že je očakávané, že voličské preferencie budú rásť a toto sa zatiaľ SaS-ke nedarí zdvíhať,“ upozornil tiež Koziak.
Kolíková ovplyvňuje vedenie SaS
Bittó Cigániková tvrdí, že Gröhling sa stal rukojemníkom progresívneho krídla vedeného Máriou Kolíkovou a je jej frakciou ovplyvňovaný. „Každý kto je v blízkom okolí predsedu strany môže ho ovplyvňovať. Je to úplne štandardná záležitosť a v prípade pani Bittó Cigánikovej mi to pripadá ako urazená ješitnosť,“ okomentoval Koziak.
Podľa odborníka Bittó Cigániková má skôr problém s tým, že už to nie je ona, ktorá ovplyvňuje úzke vedenie strany. „Doteraz bola ona na výslní pri Sulíkovi a ona ho ovplyvňovala, a teraz, keď sa zmenilo vedenie, a už nie je tá, ktorá predsedu strany ovplyvňuje, tak mi to skôr pripadá ako prejav ješitnosti. Považujem to teda za hodne plytký argument zo strany pani Bittó Cigánikovej,“ skonštatoval politológ.
Hamranove politické ambície
Novým asistentom poslankyne za SaS Martiny Bajo Holečkovej sa stal bývalý policajný prezident Štefan Hamran. K strane SaS sa pridal v marci 2025, kedy bez okolkov vyhlásil, že so Sulíkom nemieni spolupracovať.
„Ak by sa Richard Sulík vrátil do SaS v akejkoľvek podobe, Štefan Hamran v tejto strane skončí,“ povedal bývalý policajný prezident. Gröhling následne oznámil, že Sulík končí. Hamran sa v súvislosti s Bittó Cigánikovou rovnako vyjadril, že by s ňou nerád spolupracoval a vyčítal jej aj fyzickú potýčku s Romanou Tabakovou.
Hamran nastupuje teraz do parlamentu ako asistent Bajo Holečkovej, nie je to pre bývalého policajného prezidenta krok vzad?
„Je to zmena kvality v tom, čo ten človek robí a pracuje. Treba povedať, že pán Hamran sa už v predchádzajúcom období stal dostatočne mediálne známym a pre časť verejnosti sa jeho meno spája s bojom s korupciou. Aj preto ho koaliční politici považujú za niekoho, kto je pre nich veľmi nepríjemným politickým oponentom,“ hovorí Koziak.
Odborník si myslí, že Hamran dokáže na seba viazať zaujímavú skupinu voličov, lebo je dostatočne známy a spája sa s hodnotami, ktoré sú preferované u voličov opozičných strán.
„Mimochodom, tá fyzická potýčka s Romanou Tabakovou nebolo nič, čo by bolo dôstojné. Nedôstojné bolo aj sťahovanie nohavičiek na billboarde, aj keď to Jane Bittó Cigánikovej prinieslo skupinu voličov, ktorí majú radi bulvárnejší štýl politiky, ktorý ona presadzuje,“ poznamenal tiež Koziak.
Osud Bittó Cigánikovej
Podľa odborníka viacerí v SaS môžu mať problém s Bittó Cigánikovou práve kvôli jej kontroverznému štýlu politiky. „To, čo robí pani Bittó Cigániková pre viacerých vo vedení SaS, ale aj pre niektorých voličov strany nemusí byť akceptovateľný typ politiky, ktorý by oni preferovali. Tento bulvárnejší štýl politiky nemusí sedieť každému, a nesedí ani pánovi Hamranovi, a osobne ho za to aj chápem,“ povedal Koziak.
Na záver, čo sa teda vlastne v SaS deje? Ide o to, že v strane začala dominovať komunita ľudí, ktorí sú diametrálne odlišní ako Bittó Cigániková, nie sú s ňou na jednej vlnovej dĺžke a ako by sa ju preto snažili odsunúť nabok a snažili sa ju odstaviť? Alebo je to o tom, že Bittó Cigániková predstavovala štýl politiky, ktorý už exspiroval?
„Pravda je aj jedno aj druhé. Týka sa to určite aj štýlu politiky, ktorý predstavoval Richard Sulík a Jana Bittó Cigániková. Na druhej strane je to aj o rozchode s bývalým vedením a snaha o robenie inej politiky s novými ľuďmi. Fakt je ten, že s Richardom Sulíkom sa spájali veci, ktoré nabíjali politickým oponentom,“ uzavrel Koziak.