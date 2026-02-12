Matovič má pravdu, že Šimečka nezvládol kauzu svojej matky, hovorí politológ. Prečo má Jurík väčšiu šancu stať sa novým lídrom ako Korčok?

Šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič má podľa politológa do istej miery pravdu, keď Progresívnemu Slovensku odporučil vymeniť lídra strany.
„Bez toho, aby som im poslal faktúru za politickú radu, ja by som na ich mieste určite spravil zmenu na poste politického lídra. Pán Korčok alebo pani Jurík by boli stokrát lepší. Ja si myslím, že keby čelila kauze pani Jurík, určite by sa takto zbabelo nezachovala,“ povedal Matovič s tým, že Progresívne Slovensko zlyhalo a nezvládlo kauzu vládneho auditu, ktorý odhalil nedostatky pri čerpaní dotácií v prípade občianskeho združenia Projekt Fórum, v ktorom je štatutárom mama Michala Šimečku.
Šimečka kauzu komunikačne nezvládol
Podľa politológa Tomáša Koziaka má Matovič do istej miery pravdu s výmenou na poste lídra progresívcov. V úvode zdôraznil, že celá kauza okolo Šimečkovej matky je umelo nafúknutá, pretože deti nemôžu za svojich rodičov, a kriminalizovať alebo odsudzovať deti za to, čo robia ich rodičia je príznakom totalitných režimov.
„Keďže však máme politikov, ktorí túto kauzu hrubo zneužívajú vo svoj prospech a aby získali politické body, tak jednoducho k tomu treba dať nejakú reakciu. A fakt je ten, že tá reakcia zo strany Progresívneho Slovenska – a hlavne zo strany pána Šimečku – nie je veľmi výrazná a zrejme nie je úplne adekvátna situácii,“ skonštatoval Koziak.
Politológ si myslí, že na čele najväčšej opozičnej politickej strany, ktorá má premiérske ambície, a ktorá má čeliť takým politickým stranám ako Smer, Hlas, SNS alebo Republika, mal by byť taký človek, ktorý je komunikačne oveľa dôraznejší.
Očakáva sa výraznejší politik
Následne rozvinul, v čom vidí problémy v súvislosti s komunikáciou lídra progresívcov. „Štýl komunikácie Michala Šimečku je príliš akademický. Vidieť na ňom, že vyšiel z akademického prostredia, čo je skvelé, že ide o vzdelaného človeka, ale problém je v tom, že od človeka, ktorý pôsobí v rámci slovenskej politiky, môže akademický štýl bohužiaľ predstavovať aj istý hendikep,“ upozornil Koziak.
„Očakáva sa tu politik, ktorý by bol dôraznejší, a ktorého by bolo pri vystúpení oveľa viac vidieť a počuť. Na tom stojí napríklad popularita Igora Matoviča či Alojza Hlinu. Dôrazný štýl komunikácie je niečo, čo im získava politické body,“ vysvetľoval ďalej.
„V princípe (a to nielen kvôli nezvládnutiu tejto kauzy), je treba povedať, že pán Šimečka asi nie je úplne ideálnym opozičným lídrom,“ skonštatoval Koziak. Doplnil, že nejde o to, že by bol Šimečka neschopný, alebo mu chýbali iné potrebné kvality, ale je to vzhľadom na situáciu, ktorej treba čeliť v politických diskusiách.
Korčok je príliš diplomatický
Podľa politológa výmena Šimečku za Ivana Korčoka by však nebola úplne ideálna voľba. Koziak pripomenul, že toho času bol aj exministrovi zahraničných vecí vyčítaný príliš diplomatický štýl komunikácie. „V prípade prezidenta sa diplomatický štýl komunikácie asi celkom aj hodí, ale nie na lídra politickej strany, ktorý musí čeliť politickým polemikám, ktorý musí čeliť straníckym súbojom a ktorý musí byť v prvej línii,“ vysvetľoval odborník.
Voliči dnes očakávajú opozičného lídra, ktorý je dôraznejší a povie veci možno aj trochu ostrejším a výraznejším spôsobom. „Keď si zoberieme príčiny úspechu Igora Matoviča, tak to je práve v tomto, že pomenuváva veci výraznejšie, ostrejšie a v zmysle porekadla: na hrubé vrece hrubá záplata,“ hovorí Koziak.
„V prípade Korčoka je diplomatický a jemný slovník niečo, čo by mohlo byť prínosné a voličom oceňované, ale v inej situácii. Aj v prípade prezidentskej kampane práve ten jeho slovník a spôsob komunikácie bolo niečo, čo bolo analyzované a vyhodnotené, že ním prehral voľby,“ upozornil politológ. V tejto súvislosti pripomenul symboliku Korčokových okuliarov a Pellegriniho traktora, ktorý bol u voličov úspešnejší.
„Politika sa robí pre ľudí a politik potrebuje osloviť čo najväčšie spektrum ľudí. Korčokov diplomatický štýl komunikácie, respektíve Šimečkov akademický štýl komunikácie asi väčšine ľudí na Slovensku úplne nesedí,“ skonštatoval Koziak s tým, že politická kultúra je dnes na Slovensku nastavená tak, že s takouto komunikáciu sa nedajú získať politické body, či s výrazným náskokom vyhrať voľby.
Jurík ako premiérka?
Politológ zhodnotil Beátu Jurík ako komunikačne oveľa dôraznejšiu a výraznejšiu, s veľkou mierou ráznosti. V prípade 36-ročnej političky však nebude problémom jej vek?
„Treba sa pozrieť na to, aký typ voliča reprezentuje. Progresívne Slovensko podľa prieskumov verejnej mienky jednoznačne cieli na mladší typ voliča, ktorý je vzdelanejší, ktorý je rozhľadenejší, a ktorý možno patrí k vyšším príjmovým kategóriám,“ vysvetľoval Koziak s tým, že pri liberálnych politických stranách moment mladosti a veku by nemal predstavovať nejaký hendikep, ako ani to, že ide o ženu.
„Tá dynamickosť mladosti v prípade Progresívneho Slovenska je niečo, čo by ten volič ocenil. Pokiaľ porovnávame komunikáciu Beáty Jurík so Šimečkom, tak v dynamike a v ráznosti prejavu vyhráva,“ zhodnotil Koziak s tým, že Jurík si vie predstaviť na poste lídra strany.
Ženy političky sú však oveľa viac vystavené útokom, než ich mužskí kolegovia. Nemôže to ženy odrádzať od takýchto politických pozícií? „Verejná mienka znáša útok na ženu horšie ako na muža. Áno, politici vedia byť mimoriadne necitliví a krutí smerom k ženám v politike, ale to je už záležitosť až ľudského primitivizmu a hyenizmu,“ reagoval na otázku Koziak.
„Aj v rámci najvyššej európskej politiky máme veľmi kvalitné političky a ten svet je taký, že ženy-političky dokáže úplne v poriadku akceptovať. Takže Slovensko by mohlo mať na čele Progresívneho Slovenska, teda strany, ktorá ašpiruje na víťazstvo vo voľbách, ženu, ktorá by v pohode mohla byť aj premiérka,“ zamýšľal sa ďalej Koziak.
Odborník zdôraznil, že v prípade PS hovoríme na základe prieskumov verejnej mienky o potenciálne premiérskej strane, ktorá môže aj vyhrať voľby a dostať poverenie na skladanie vlády. „Progresívne Slovensko musí uvažovať aj týmto smerom. Tie preferencie ho smerujú k tomu, že by mala táto strana zostavovať vládu a mala by mať premiéra alebo premiérku,“ upozornil Koziak.
Šanca na návrat Čaputovej
Odborníka sme sa na záver pýtali, aké šance vidí na návrat bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej na post lídra PS. „Absolútne na to nevidím šancu. Dala zbohom vrcholovej politike, mala na to svoje osobné dôvody. Asi je to záležistosť osobného znechutenia práve kvôli prostrediu, ktorému čelila,“ reagoval na otázku Koziak.
„Pokiaľ politik raz povie nie, a že odchádza, a potom sa vráti, berie mu to dôveryhodnosť. Navyše pani Čaputová tiež nie je typ straníckeho lídra, ktorý by vedel čeliť drsnej straníckej politike,“ uzavrel politológ s tým, že byť prezidentom je trochu iné, keďže daný človek je do značnej miery izolovaný od straníckej politiky.