Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice bude zatvorené pre verejnosť, dôvodom je sťahovanie zbierok

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice (SNK) bude až do odvolania zatvorené pre verejnosť. Ako informovala hovorkyňa SNK Katarína Štefanides Mažáriová, zavreté je od začiatku mája a dôvodom je sťahovanie zbierok a pracovísk, ktoré súvisí s plánovanou realizáciou projektu „Oprava a obnova 1. historickej budovy Matice slovenskej – Literárne múzeum SNK“.

Ako ďalej ozrejmila, začiatkom tohtoročného apríla vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie do národného projektu, ktorý je zameraný na obnovu národných kultúrnych pamiatok vlastnených štátom. Avizovala, že SNK sa do výzvy zapojí v požadovanom termíne, teda do konca júna 2025.

„Prvá budova Matice slovenskej, v ktorej sídli Literárne múzeum SNK, bola na jar 2023 zaradená do zoznamu vybraných národných kultúrnych pamiatok. V roku 2024 bol schválený zámer národného projektu s názvom Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. Prebiehali rokovania ohľadom pripravenosti investičnej akcie „Oprava a obnova 1. historickej budovy Matice slovenskej – Literárne múzeum SNK“ a aktualizovali sa podklady pre verejné obstarávanie,“ uviedla Štefanides Mažáriová.