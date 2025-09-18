Marcus Thuram dvoma gólmi zariadil Interu Miláno pohodlné víťazstvo nad domácim Ajaxom Amsterdam

Francúzsky útočník bol kľúčovým hráčom zápasu, Milánčania začali európsku sezónu dominantne.
Peter Mráz
Marcus Thuram Inter Miláno lopta
Marcus Thuram z Interu Miláno s loptou počas tréningu pred finálovým zápasom futbalovej Ligy majstrov medzi Parížom Saint-Germain a Interom Miláno Mníchove. Nemecko, 30. mája 2025. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)
Francúzsky futbalový útočník Marcus Thuram dvoma gólmi pomohol talianskemu Interu Miláno k pohodlnému víťazstvu 2:0 na pôde holanského Ajaxu Amsterdam v zápase Ligy majstrov 2025/2026. Inter, ktorý sa v predchádzajúcej sezóne dostal až do finále LM, začal svoju európsku kampaň dominantne.

Dvadsaťosemročný Thuram bol rozdielom na ihrisku, keďže obrana Ajaxu mala problémy s jeho rýchlosťou a fyzickou silou pri štandardných situáciách. Oba góly strelil hlavou po rohových kopoch, jedne v prvom a druhý v druhom polčase.

„Je veľmi silný a fantastický hráč, ktorý vie držať loptu,“ pochválil Thurama holandský obranca Interu Stefan de Vrij. „Je inteligentný a technicky zdatný, vie aj hlavičkovať,“ dodal s úsmevom.

Zápas sa začal opatrne na mokrom trávniku Arény Johana Cruyffa, kde jedinú výraznejšiu šancu v prvom polčase mal Federico Dimarco z Interu. Ajaxu chýbal zranený útočník Steven Berghuis a Inter mal na lavičke Lautara Martíneza, čo obmedzilo ofenzívnu silu oboch tímov.

Thuram sa dostal do sporného momentu, keď bol faulovaný v pokutovom území, no rozhodcovia po konzultácii s videorozhodcom zrušili pokutový kop, pretože Francúz mal podľa nich najskôr faulovať súpera. Pred prestávkou mal Ajax šancu na gól, no Mika Godts nevyužil ideálnu príležitosť.

O dve minúty neskôr Thuram hlavou otvoril skóre a v druhom polčase pridal druhý gól po ďalšom rohovom kope. Inter po druhom góle kontroloval zápas a frustráciu domácich umocnila skutočnosť, že počas celého zápasu mali len dve strely na bránku.

Tréner Interu Cristian Chivu, ktorý v minulosti hrával aj za Ajax, bol spokojný s výkonom tímu: „Som rád za zrelosť, ktorú sme dnes ukázali. Teší ma tím a verím, že toto víťazstvo nám dodá sebavedomie.“

V ďalšom zápase Ligy majstrov privíta Inter doma Slaviu Praha, zatiaľ čo Ajax vycestuje do Marseille.

