Marcus Thuram dvoma gólmi zariadil Interu Miláno pohodlné víťazstvo nad domácim Ajaxom Amsterdam

Francúzsky futbalový útočník Marcus Thuram dvoma gólmi pomohol talianskemu Interu Miláno k pohodlnému víťazstvu 2:0 na pôde holanského Ajaxu Amsterdam v zápase Ligy majstrov 2025/2026. Inter, ktorý sa v predchádzajúcej sezóne dostal až do finále LM, začal svoju európsku kampaň dominantne.
Dvadsaťosemročný Thuram bol rozdielom na ihrisku, keďže obrana Ajaxu mala problémy s jeho rýchlosťou a fyzickou silou pri štandardných situáciách. Oba góly strelil hlavou po rohových kopoch, jedne v prvom a druhý v druhom polčase.
„Je veľmi silný a fantastický hráč, ktorý vie držať loptu,“ pochválil Thurama holandský obranca Interu Stefan de Vrij. „Je inteligentný a technicky zdatný, vie aj hlavičkovať,“ dodal s úsmevom.
Zápas sa začal opatrne na mokrom trávniku Arény Johana Cruyffa, kde jedinú výraznejšiu šancu v prvom polčase mal Federico Dimarco z Interu. Ajaxu chýbal zranený útočník Steven Berghuis a Inter mal na lavičke Lautara Martíneza, čo obmedzilo ofenzívnu silu oboch tímov.
Thuram sa dostal do sporného momentu, keď bol faulovaný v pokutovom území, no rozhodcovia po konzultácii s videorozhodcom zrušili pokutový kop, pretože Francúz mal podľa nich najskôr faulovať súpera. Pred prestávkou mal Ajax šancu na gól, no Mika Godts nevyužil ideálnu príležitosť.
O dve minúty neskôr Thuram hlavou otvoril skóre a v druhom polčase pridal druhý gól po ďalšom rohovom kope. Inter po druhom góle kontroloval zápas a frustráciu domácich umocnila skutočnosť, že počas celého zápasu mali len dve strely na bránku.
Tréner Interu Cristian Chivu, ktorý v minulosti hrával aj za Ajax, bol spokojný s výkonom tímu: „Som rád za zrelosť, ktorú sme dnes ukázali. Teší ma tím a verím, že toto víťazstvo nám dodá sebavedomie.“
V ďalšom zápase Ligy majstrov privíta Inter doma Slaviu Praha, zatiaľ čo Ajax vycestuje do Marseille.