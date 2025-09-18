Z FC Liverpool sa stáva majster gólov v nadstavenom čase, ešte že tréner Slot nemá vlasy - VIDEO

Ak by nebol Arne Slot holohlavý, prišiel by o vlasy alebo minimálne zošedivel. Takto reagovali anglické médiá na drámu stredajšieho večera na Anfield Road v zápase hlavnej fázy Ligy majstrov medzi FC Liverpool a Atléticom Madrid.
V deň 47. narodenín pripravili futbalisti FC Liverpool svojmu trénerovi aj fanúšikom poriadnu detektívku so šťastným koncom. Nad Atléticom Madrid viedli už po šiestich minútach 2:0 a zdalo sa, že je takmer vymaľované.
Slot označil Isaka za jedného z najlepších útočníkov na svete. Do súťažného rytmu však bude vstupovať postupne
Z 2:0 na 2:2
Zásahy Andrewa Robertsona a Mohameda Salaha však ešte neboli rozhodujúce, lebo na druhej strane dvakrát odpovedal Marcos Llorente a v 81. min tečovaným volejom spoza šestnástky vyrovnal na 2:2.
V druhej minúte nadstaveného času však prišiel siedmy rohový kop domácich a po ňom víťazná hlavička v podaní holandského stopéra a zároveň kapitána Virgila van Dijka. Slovák Dávid Hancko za Atlético nehral, ale bol medzi náhradníkmi.
Rozhodnúť mali skôr
„Nemalo sa to skončiť gólom v nadstavenom čase. Počas zápasu sme mali toľko skvelých akcií a útokov, že tých gólov sme mohli streliť viac a oveľa skôr,“ komentoval Arne Slot podľa webu BBC Sport.
„Mali sme toľko príležitostí skórovať za stavu 2:1 na 3:1, ale nepodarilo sa nám to. Jednoznačne sme mali zabrániť tomu, aby sme sa opäť takto stresovali v nadstavenom čase,“ vravel Van Dijk v rozhovore na webe UEFA.
Neskoré víťazné góly
Skúsený 34-ročný Holanďan vedel, o čom hovorí. Stres a góly z posledných minút zápasov sú v novej sezóne výstavnou značkou FC Liverpool.
„Klišé, že vedenie 2:0 je vo futbale najzradnejšie, FC Liverpool naplno potvrdzuje. V Premier League to predviedol proti Bournemouthu aj Newcastlu United, ale v oboch prípadoch neskôr strelil víťazný gól. Teraz to isté zopakoval proti Atléticu v Lige majstrov,“ všimol si web BBC.
Médiá špekulujú, že vdova po Jotovi si začala s jeho najlepším kamarátom. Ten ich slová tvrdo vyvrátil - FOTO
Ešte pozoruhodnejší je fakt, že gól Van Dijka bol už štvrtý v novej sezóne, ktorý „The Reds“ dosiahli v 90. minúte alebo neskôr vo všetkých súťažiach a až šesť z ich ôsmich gólov strelených v druhých polčasoch prišlo po 88. minúte.
Čo urobil Simeone?
Skvelý futbalový večer v Liverpoole mal aj nepríjemnú dohru. Išlo o neprimerané reakcie trénera hostí Diega Simeoneho na fanúšikov domáceho tímu. Vo fyzickom strete s nimi mu zabránili až privolaní stewardi, Napokon bol za to „odmenený“ červenou kartou, keďže v protestoch pokračoval aj pri odchode zo štadióna.
„Švédska krysa“ valcuje menu. Reštaurácia si podala Isaka za prestup do Liverpoolu
Chce nájsť vinníkov
Argentínsky matador sa na tlačovej konferencii kajal za to, čo urobil, ale uviedol aj dôvody.
„Nemal som to urobiť a je mi to ľúto, ale počúvať počas celého zápasu urážky na svoju adresu vôbec nie je príjemné. Myslím si, že by sa s tým malo konečne niečo robiť, lebo my tréneri sme počas zápasov ľahkým terčom urážok fanúšikov,“ vysvetlil Simeone.
„Bolo by fajn, ak by sa identifikovali osoby, ktoré ma urážali počas 90 minút a tie potom aj niesli následky,“ dodal Simeone.