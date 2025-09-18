Slavia Praha nevyužila vedenie 2:0, rozhodnúť mohol Schranz. Trpišovský: Ani som ho nevidel - VIDEO

Futbalisti českého šampióna SK Slavia Praha vstúpili do hlavnej časti Ligy majstrov 2025/2026 remízou 2:2 s nórskym mužstvom FK Bodö/Glimt. Postavou stredajšieho stretnutia v Edene mohol byť slovenský krídelník Ivan Schranz. Tréner Jindřich Trpišovský ho poslal na trávnik v 98. minúte a Schranz mohol na konci 11-minútového nadstaveného času rozhodnúť, no zblízka zoči-voči brankárovi súpera trafil iba doňho.
Schranza pri gólovej tutovke skvele našiel Muhammed Cham, ktorý naznačil strelu, ale šikovnou prihrávkou poslal slovenského legionára do gólovej šance. „Keď napriahoval na strelu, tak som tušil, že bude hľadať hráča, mám ho napozeraného. Ani som ‚Schranzíka‘ z lavičky nevidel, našiel ho perfektne. Škoda, že to nebol gól, ale gólmani boli fantastickí na oboch stranách,“ vyhlásil Trpišovský podľa klubového webu.
„Zošívaní“ ešte v 77. minúte viedli o dva góly, ale tento náskok neudržali. Predtým v 54. minúte domáci gólman Jindřich Staněk zneškodnil pokutový kop. „Ťažko sa to hryzie, boli sme kúsoček od víťazstva, mali sme zápas vo svojich rukách. Parádna kulisa, zaujímavý futbal. Oba tímy potvrdili svoju kvalitu. Len škoda, že sme si nechali dať dva zbytočné góly,“ dodal Trpišovský.
Strata bodov v samotnom závere stretnutia podľa trénera Slavie len tak neprebolí, ale tvrdí, že jeho mužstvo okrem výsledku nemusí nič mrzieť. „Skvelý pohyb, riešenie situácií a naberanie obrovských skúseností. Pre množstvo hráčov to bol prvý zápas v Lige majstrov. Teraz sa musíme skoncentrovať na ďalší duel a zobrať si z tohto zápasu len pozitívne aspekty,“ skonštatoval kormidelník pražskej Slavie.