Simeone po incidente na Anfielde požaduje väčšiu ochranu trénerov. Čo sa tam stalo?

Tréner španielskeho futbalového klubu Atlético Madrid vyzval na väčšiu ochranu trénerov pred urážkami zo strany fanúšikov. Diego Simeone tak spravil po tom, ako ho v stredu večer rozhodca „odmenil“ červenou kartou po skončení duelu Ligy majstrov na pôde anglického FC Liverpool za jeho reakciu na adresu fanúšikov.
Dramatický súboj na Anfielde sa skončil triumfom domácich 3:2 gólom Virgila van Dijka z 92. minúty. Simeone priznal, že jeho reakcia bola neospravedlniteľná, no zdôraznil, že tréneri by mali mať rovnakú ochranu ako hráči v boji proti rasizmu.
„Bojujeme proti rasizmu, mali by sme sa pozrieť aj na toto, pretože nemáme právo reagovať a nie je ľahké byť urážaný počas celého zápasu,“ povedal.
„Dúfam, že Liverpool zlepší túto situáciu a že budú prijaté dôsledky voči tým, ktorí urážky vyslovili. Počas zápasu boli urážky a gestá, no ja musím zostať pokojný, pretože som v pozícii, kde to musím znášať,“ doplnil.
Tréner domácich Arne Slot dúfa, že pozornosť zostane zameranú na kvalitný zápas a nie na spomenutý incident. „Nie je to len o mentalite, ale aj o kondícii a príprave, že dokážeme zabojovať až do konca,“ povedal Slot.
Vyjadril tiež sklamanie, že zápas rozhodol až neskorý gól, hoci jeho tím mal predtým viacero šancí na skórovanie. „Toto je nový formát Ligy majstrov, kde prvý zápas skupiny môže byť ako štvrťfinále alebo semifinále. Takýto zápas by nemal rozhodnúť až záver,“ dodal.