Manchester United napriek protestom fanúšikov zvýši ceny permanentiek o päť percent - FOTO

Anglický futbalový klub Manchester United pre sezónu 2025/26 zvýši ceny permanentiek o päť percent, čím ignoruje výzvy fanúšikovských skupín na zmrazenie cien.

Ceny lístkov pre deti do 16 rokov zostanú nezmenené, avšak klub zavádza novú kategorizáciu zápasov pre tých, ktorí nie sú držiteľmi celosezónnej vstupenky, čo umožní rôzne cenové štruktúry pre atraktívnejšie zápasy.

Fanúšikovia United v posledných mesiacoch pravidelne protestovali na štadióne Old Trafford po rozhodnutí zrušiť zľavy pre deti a osoby nad 65 rokov, pričom všetky zostávajúce lístky na túto sezónu sú stanovené na 66 libier (cca 78,5 eura).

Fanúšikovská poradná rada (FAB), ktorá sa stretla s vedením klubu, tlačila na zmrazenie cien lístkov. Permanentky na Old Trafford sa zvýšili o päť percent aj v predchádzajúcich dvoch sezónach po 11-ročnom zmrazení cien.

„Chápeme dôležitosť podpory fanúšikov pre tím a snažili sme sa prísť s cenovým balíkom, ktorý je spravodlivý a rozumný,“ uviedol výkonný riaditeľ klubu Omar Berrada. Spolumajiteľ organizácie Jim Ratcliffe minulý týždeň v sérii rozhovorov tvrdil, že anglický gigant by na konci minulého roka skrachoval, nebyť série úsporných opatrení a zvýšenia cien lístkov, ktoré presadil.

Pomoc pri ťažkých časoch

United zaznamenali kumulatívne straty vo výške 410 miliónov libier (cca 487 miliónov eur) za posledných sedem rokov po sérii drahých chýb na prestupovom trhu a pri angažovaní trénerov. Momentálne je klub na 13. mieste v tabuľke Premier League a spolieha sa na celkový triumf v Európskej lige, aby v tejto sezóne získal nejakú trofej.

„Pozorne sme počúvali silné argumenty FAB v prospech zmrazenia. Avšak klub sa rozhodol, že by nebolo správne ponechať ceny nezmenené, zatiaľ čo náklady rastú a klub naďalej čelí finančným problémom. Zvýšenie sme udržali na najnižšej možnej úrovni a ochránili sme našich najmladších držiteľov permanentiek pred akýmkoľvek zvýšením. Pritom zabezpečujeme, aby klub zostal finančne silný a mohol investovať do zlepšenia tímu,“ dodal Berrada.

Zmena sektorov

Medzi sériou zmien v cenách lístkov United tiež plánujú zmeniť niektoré bežné vstupenky blízko lavičiek na miesta s občerstvením, ktoré môžu predávať za prémiovú cenu.

Líder Premier League FC Liverpool oznámil vo februári, že zmrazí ceny lístkov na budúcu sezónu.

„Niekoľko mesiacov sme tvrdili, že klub sa musí pozerať na celkový obraz a zmraziť ceny lístkov na budúcu sezónu. Iné kluby to už urobili a v United by to vyslalo silný signál o potrebe spolupracovať na tom, aby sa klub dostal z veľmi ťažkej situácie, v ktorej sa nachádza. Všimli sme si, že rozsah zvýšenia je menší, než mnohí očakávali. Veríme, že obrovské množstvo dialógu, ktoré fanúšikovské skupiny mali s klubom, spolu s verejným tlakom prostredníctvom médií a rôznych protestov, pomohlo obmedziť zvýšenie,“ uvádza sa vo vyhlásení Manchester United Supporters‘ Trust.

United minulý týždeň oznámili plány opustiť Old Trafford a presťahovať sa na nový štadión s kapacitou 100-tisíc miest za odhadovanú cenu 2 miliardy libier, teda približne 2,4 miliardy eur.