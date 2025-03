Legendárny Wayne Rooney: Manchester United vyzerá „stratený“ a „vystrašený“

Bývalý hráč a rekordný strelec anglického futbalového klubu Manchester United Wayne Rooney vyjadril ostrú kritiku na adresu svojho bývalého tímu, ktorý podľa neho na ihrisku pôsobí „stratene“ a „vystrašene“. Rooney sa vyjadril, že „10 až 15 hráčov musí z klubu odísť“.

Manchester United bol kedysi futbalový gigant, no v súčasnosti sa nachádza na 14. mieste v Premier League 2024/2025, pričom pred ním sú kluby ako Brentford, Bournemouth, Brighton a Nottingham Forest. „Red Devils“ vyhrali len deväť z 28 ligových zápasov tejto sezóny a vypadli tiež z oboch domácich pohárových súťaží. Ich nádeje na zisk trofeje v tejto sezóne závisia od štvrtkového odvetného zápasu osemfinále Európskej ligy proti Realu Sociedad San Sebastián na Old Trafforde.

Chváli Bruna Fernandesa

Napriek očakávaniam, že sa výsledky zlepšia po tom, čo Rúben Amorim nahradil odvolaného Erika ten Haga na poste trénera, sa zatiaľ zmena neprejavila. Portugalský kouč dosiahol len päť víťazstiev v 17 zápasoch Premier League.

Rooney v podcaste Stick to Football uviedol: „No, nemyslím si to. Vyzerajú stratení. Myslím si, že vyzerajú vystrašení a boja sa, že urobia chybu.“ Zároveň pochválil Bruna Fernandesa, ktorého označil za hráča, ktorý „neustále niečo produkuje“, ale dodal, že klub potrebuje „masívne zmeny“.

Niektorí hráči sú preplatení

Rooney tiež spomenul, že súčasná kultúra v klube je taká, že je „príliš ľahké prehrať zápasy“. „Je to zlé sledovať, bolí to. Som z Liverpoolu, ale strávil som mnoho rokov v Manchestri United a chcem, aby sa klubu darilo. Mám tam deti v akadémii – a sledovať to ma bolí,“ dodal.

Spolumajiteľ United Jim Ratcliffe v pondelok v rozhovore pre BBC uviedol, že niektorí hráči klubu „nie sú dosť dobrí“ a „niektorí sú pravdepodobne preplatení“. Amorim na tieto komentáre reagoval v stredu pred zápasom s Realom Sociedad: „Buďme úprimní. Podávame podpriemerné výkony, ale stále to môžeme zmeniť.“