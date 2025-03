Manchester United plánuje zrenovovať štadión Old Trafford. Tromfnú Angličania aj Camp Nou v Barcelone? - FOTO, VIDEO

Ikonický štadión Old Trafford v anglickom Manchestri by sa v budúcnosti mohol zaradiť medzi najväčšie štadióny v Európe.

Aktuálne je domov futbalového klubu Manchester United s kapacitou 74 310 miest pre fanúšikov desiaty najväčší štadión na „starom kontinente“, no spoluvlastník organizácie Jim Ratcliffe prezradil plány na nový stotisícový štadión.

A to by razom katapultovalo uvedenú arénu na úroveň štadióna Camp Nou v španielskej Barcelone, ktorý aktuálne rekonštruujú a vynovený by mal mať kapacitu práve 100-tisíc miest.

Aj v prípade Manchestru United by šlo o masívnu prestavbu na mieste súčasného stánku. V utorok sa už objavili aj zmenšené modely a koncepčné obrázky toho, ako by mohol vyzerať nový Old Trafford a jeho okolie. Na návrhoch od septembra 2024 pracovala skupina architektov združená pod značkou Foster + Partners.

Plánovaná budúca prestavba by mala trvať 5 rokov a zvýšená kapacita stánku by do anglickej ekonomiky mohla priniesť ročne až takmer 9 miliárd eur. Za prestavbu a zvýšenie kapacity sa postavila aj klubová legenda Sir Alex Ferguson.

„Dnešný deň predstavuje začiatok neuveriteľne vzrušujúcej cesty k dodaniu toho, čo bude najväčším futbalovým štadiónom na svete, v centre zregenerovaného Old Traffordu. Náš súčasný štadión nám vynikajúco slúžil posledných 115 rokov, ale zaostával za najlepšími arénami svetového športu,“ vyhlásil spomenutý Ratcliffe.

Len na doplnenie, Camp Nou v Barcelone bol najväčší štadión v Európe a bude to platiť aj po jeho prestavbe. Najväčším športovým stánkom na svete je Štadión 1. mája Rungrado v severokórejskom Pchjongjangu s kapacitou cez 113-tisíc miest na sedenie.