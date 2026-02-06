Carrick pripomenul Mníchov 1958. Hráči Manchestru United musia poznať históriu klubu

Anglický futbalový klub Manchester United si v piatok pripomína 68 rokov od leteckej katastrofy v Mníchove, ktorá zásadne poznačila dejiny klubu. Tréner Michael Carrick očakáva, že hráči budú tomuto odkazu rozumieť. Lietadlo s tímom United havarovalo 6. februára 1958 počas návratu z Belehradu po zápase Európskeho pohára majstrov, pričom zahynulo 23 ľudí vrátane 11 hráčov a členov realizačného tímu.
Carrick sa k téme vyjadril na tlačovej konferencii pred ligovým zápasom s Tottenhamom Hotspur, ktorú presunuli na štvrtok, aby nekolidovala s pietnou spomienkou na Old Trafforde. „Hneď ako do tohto klubu prídete, ste na to upozornení a nedá sa tomu vyhnúť. Musíte poznať a chápať históriu,“ povedal Carrick, ktorý klubu slúžil ako hráč, tréner aj manažér.
Židovská komunita v Manchestri vyzvala trénera Guardiolu, aby sa sústredil na šport
Podľa neho ide o morálnu povinnosť každého, kto klub reprezentuje. „Myslím si, že je to zodpovednosť – keď tu pracujete, hráte alebo trénujete – aby ste chápali, čo tu bolo pred nami, a správanie a povinnosti, ktoré musíme niesť ďalej,“ zdôraznil.
Tragédiu označil za kľúčový moment identity klubu. „Mníchov je pravdepodobne najväčšou časťou histórie tohto klubu, čo sa týka samotnej tragédie, toho, ako sa tím a futbalový klub z nej spamätali a potom pokračovali k úspechu, a všetko odtiaľ pokračovalo ďalej,“ dodal Carrick.
Šampión PSG sa v Lige majstrov nevošiel do „osmičky“, ale kouč Luis Enrique má aj tak radosť
Bývalý tréner Middlesbrough má pritom za sebou ideálny vstup do funkcie, keď Manchester United pod jeho vedením zdolal Manchester City, Arsenal Londýn aj FC Fulham. Vďaka účinkovaniu len v domácich súťažiach čaká klub v tejto sezóne iba 40 zápasov, najmenej od ročníka 1914/1915, čo poskytuje viac priestoru na tréning. „Uvedomujeme si rozpis a sú v ňom medzery, ktoré môžeme využiť rôznymi spôsobmi,“ povedal Carrick.