Fanúšik sa ostrihá, až keď Manchester United zvíťazí 5-krát za sebou. Čaká už 390 dní...

Mizerná forma futbalistov anglického Manchestru United trvá už viac než rok a existuje aj živý dôkaz o tom, že to tak naozaj je. Fanúšik „Red Devils“ Frank Ilett sa 5. októbra 2024 ostrihal a potom si vravel, že najbližšie dá vlasy dolu až vtedy, keď jeho obľúbený tím zvíťazí päťkrát za sebou.
Odvtedy ubehlo 390 dní a ten deň stále nenastal. Ilett má na hlave poriadne „háro“ na spôsob legendárnych kolumbijských futbalistov Reného Higuitu a Carlosa Valderramu. Možno však o pár dní pôjde predsa len dolu.
United sa totiž konečne rozbehli žiadaným smerom a vyhrali už trikrát v neprerušenej sérii. Sunderland zdolali 2:0, FC Liverpool 2:1 a zatiaľ naposledy Brighton 4:2.
V tabuľke Premier League poskočili už na šieste miesto a môžu ísť ešte vyššie, pokiaľ v sobotu zvíťazia v Nottinghame. A ak pridajú aj víťazstvo o týždeň neskôr v Tottenhame, odvážny fanúšik, ktorý si pre tento účel medzitým založil kontá na sociálnych sieťach, pôjde konečne k holičovi.
Najskôr ako vtip
Ilett má na Instagrame profil s názvom The United Strand, kde pravidelne pridáva novinky o tom, ako sa ešte stále neostrihal. Momentálne má 567-tisíc sledovateľov.
„Pôvodne som to aj ja sám považoval skôr za vtip ako vážnu vlasovú výzvu. Chcel som zlepšiť náladu iným fanúšikom United v ťažkých časoch. Vôbec mi nenapadlo, že sa rok neostrihám a stále čakám…,“ vyhlásil Frank Ilet pre anglické médiá, cituje ho aj iDnes.cz.
Druhýkrát bez Európy
Je všeobecne známe, že futbalisti Manchestru United prežívajú jedno z najhorších období vo svojej slávnej histórii. V minulej sezóne skončili až na 15. mieste konečnej tabuľky Premier League a len druhýkrát od roku 1990 nehrajú v žiadnej z európskych pohárových súťaží. Trénera Erika ten Haga z Holandska ešte vlani v jeseni nahradil Portugalčan Rúben Amorim.
Trikrát v sérii už zvíťazili
Ani tomu sa spočiatku nedarilo, ale krátko po Novom roku sa zdalo, že príde konečne očakávaný prelom. United vyhrali tri zápasy za sebou nad Glasgowom Rangers, Fulhamom a rumunským FCSB. Lenže začiatkom februára prišla prehra s Crystal Palace 0:2 a bolo po možnom ostrihaní sa.
„Keď už ten čas konečne príde, nechám sa ostrihať asi priamo na štadióne Old Trafford. Nech všetci vidia, koľko som tejto výzve musel obetovať,“ skonštatoval Ilett.