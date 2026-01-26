Zápletka v Premier League. Arsenal doma podľahol Manchestru United, na čele tabuľky sa jeho náskok stenčil - VIDEO

Napínavé zápasy v najvyššej anglickej futbalovej súťaži upravili poradie v popredí tabuľky a otvorili boj o titul.
Mikel Arteta
Španielsky tréner Mikel Arteta z anglického futbalového klubu Arsenal Londýn počas duelu Premier League 2025/2026 proti Manchestru United. Foto: SITA/AP
V anglickej futbalovej Premier League sa zamotáva boj o majstrovský titul. Vedúci Arsenal Londýn totiž nezvíťazil už v treťom súboji bez prerušenia, pričom po dvoch remízach doma podľahol Manchestru United 2:3. Zostáva síce na čele tabuľky, no pred Manchestrom City a Aston Villou má už len štvorbodový náskok.

Zápas na londýnskom Emirates Stadium priniesol veľa dramatických momentov. Domáci sa dostali do vedenia vlastným gólom Lisandra Martíneza, no Manchester United rýchlo vyrovnal zásluhou Bryana Mbeuma, ktorý využil chybu Martina Zubimendiho. V druhom polčase dal vedúci gól hostí Patrick Dorgu, avšak Arsenal vyrovnal z rohu, keď Mikel Merino dorazil loptu do siete.

Rozhodujúci moment prišiel v 84. minúte, keď Matheus Cunha strelil víťazný gól hostí spoza šestnástky. Dočasný kouč „Red Devils“ Michael Carrick tak pokračuje vo vynikajúcom štarte svojej trénerskej kariéry v klube.

„Je to veľmi bolestivá prehra. Teraz je ale dôležité stáť pri hráčoch, ktorí nám dopriali toľko radosti, a podporovať ich, pretože všetci túžime po víťazstve,“ povedal tréner Arsenalu Mikel Arteta.

Zásluhou zisku troch bodov sa hráči United posunuli do prvej štvorky, na vedúci Arsenal však strácajú až 12 bodov. Výrazne však zvýšil svoje šance na účasť v Lige majstrov.

Aston Villa gólmi Emiliana Buendiu a Ollieho Watkinsa zvíťazila na pôde Newcastlu United a stále si udržujú šancu na prvý titul od roku 1981. Tréner Unai Emery vyjadril uznanie konkurencii v anglickej lige. „Konkurujeme hviezdnym tímom a sme stále v hre,“ povedal.

FC Chelsea si poradil s Crystal Palace 3:1 na pôde súpera, čím predĺžil neúspešnú sériu Palace na jedenásť zápasov bez víťazstva. Kouč Liam Rosenior tak ťahá šnúru štyroch triumfov z piatich zápasov.

