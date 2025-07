Manchester City po vyradení na MS klubov končí nevydarenú sezónu, Al-Hilal ukázal silu Saudskej Arábie

Anglický futbalový klub Manchester City ukončil účinkovanie na majstrovstvách sveta klubov po prehre 3:4 po predĺžení so saudskoarabským Al-Hilalom, čím sa definitívne uzavrela nevydarená sezóna zverencov Pepa Guardiolu.

Hoci „The Citizens“ v skupine dominovali a strelili 13 gólov, v osemfinále nestačili na tím zo Suadskej Arábie, ktorý potvrdil rastúcu silu klubov mimo Európy na novom formáte turnaja Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

„Nikto nechcel prehrať, sme zvyknutí nemávať dovolenky, lebo program je šialený. Ale keď hráme, berieme to vážne a chceli sme vyhrať aj tento turnaj,“ povedal Bernardo Silva po 61. zápase City od augusta.

Guardiola ešte pred duelom priznal, že rozumie kritike MS klubov zo strany Jürgena Kloppa. „Možno v novembri, decembri či januári to bude katastrofa, budeme vyčerpaní a turnaj nás zničí,“ poznamenal.

Vypadnutie však môže hráčom City prospieť – pred štartom Premier League 16. augusta proti Wolverhamptonu budú mať viac ako šesť týždňov na oddych a postupný návrat do tréningu.

„Radi by sme pokračovali, ale teraz je čas oddýchnuť si a pripraviť sa na novú sezónu,“ povedal Guardiola. Otázny zostáva zdravotný stav Rodriho, ktorý sa po zranení vrátil do hry, no v predĺžení musel striedať.

„The Citizens“ si z turnaja odnášajú aj prémiu okolo 40 miliónov dolárov. Ich vyradenie znamená, že medzi semifinalistami bude minimálne jeden neeurópsky tím – Al-Hilal sa stretne s brazílskym Fluminense, ktorý v osemfinále vyradil taliansky Inter Miláno.

Tím Fluminense sa opiera o skúseného Thiaga Silvu a krídelníka Jhona Ariasa, ktorí patria k najlepším hráčom turnaja. Ten ukazuje, že okrem európskych gigantov dokážu konkurovať už len najbohatšie kluby zo Saudskej Arábie.

Al-Hilal, historicky najúspešnejší klub krajiny, vedie Simone Inzaghi, ktorý pred turnajom prišiel z Interu Miláno. Al-Hilal je teraz favoritom na postup do semifinále, kde by mohol naraziť na Chelsea alebo Palmeiras.