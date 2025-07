Inzaghi po senzačnom vyradení Manchestru City na MS klubov oslavuje svoj tím, označil ho za mimoriadny

Taliansky tréner Simone Inzaghi vyzdvihol svoj saudskoarabský tím Al-Hilal po senzačnom víťazstve 4:3 po predĺžení nad anglickým Manchestrom City v osemfinále majstrovstiev sveta klubov v americkom Orlande.

„Vedeli sme, že musíme urobiť niečo mimoriadne, ak chceme zdolať Manchester City. A presne to chlapci dokázali. Boli jednoducho úžasní,“ povedal Inzaghi po zápase, ktorý označil za šok turnaja.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Museli sme byť mimoriadni, lebo Manchester City, to všetci poznáme. Museli sme vyliezť na Everest bez kyslíka a podarilo sa nám to. Všetci hráči boli výnimoční vo všetkom, v držaní lopty aj v defenzíve. Sme spolu len tri týždne a už vidno, ako tvrdo pracujú. Ako trénera ma to veľmi uspokojuje. Chlapci predviedli skvelý výkon a postúpili do štvrťfinále,“ dodal bývalý kouč Interu Miláno, ktorý prevzal Al-Hilal len pár dní pred turnajom.

Manchester City vyhral všetky tri zápasy v základnej skupine a po triumfe 5:2 nad talianskym Juventusom Turín patril medzi favoritov na titul.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tréner Angličanov Pep Guardiola po zápase priznal kvality súpera: „Je to škoda, boli sme na skvelej ceste, atmosféra bola výborná. Nemôžem dosť poďakovať hráčom za ich prístup a výkony. Radi by sme pokračovali, ale teraz je čas oddýchnuť si a pripraviť sa na novú sezónu.“

Guardiola tiež ocenil silu Al Hilalu v protiútokoch. „Boli sme príliš otvorení. Keď prišli centre, dokázali loptu rýchlo rozohrať a zaútočiť, majú rýchlych hráčov. Vytvorili sme si veľa šancí, ale oni nás potrestali v prechodoch do útoku,“ dodal.