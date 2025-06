Guardiola chápe Kloppovu kritiku MS klubov, no chce turnaj vyhrať

Španielsky tréner Pep Guardiola z anglického futbalového klubu Manchester City vyhlásil, že rozumie kritike bývalého kouča FC Liverpool Jürgena Kloppa. Ten označil rozšírené majstrovstvá sveta klubov za „najhorší nápad v histórii futbalu“.

Zároveň však zdôraznil, že jeho tím chce na kontroverznom turnaji v USA uspieť a získať trofej.

„Jürgen – bojovali sme spolu veľakrát, viem, odkiaľ ten názor pramení. V Anglicku sme často riešili kalendár, aby bola vyššia kvalita, viac oddychu pre hráčov aj trénerov. Neudivuje ma to, rozumiem mu a rešpektujem ho. Mali sme s Jürgenom výborný vzťah, aj keď sme boli rivali. Jeho argumenty by som na jeho mieste obhajoval tiež,“ povedal Guardiola novinárom.

Klopp je aktuálne šéfom futbalovej sekcie v Red Bulle a pre nemecký Welt am Sonntag uviedol, že preplnený kalendár neumožňuje hráčom dostatočne regenerovať a zvyšuje riziko zranení.

Guardiola však podotkol, že mnohé sťažnosti prichádzajú od tímov, ktoré sa na turnaj nekvalifikovali.

„Som hrdý, že tu môžeme byť. Mnohé tímy sa sťažujú na súťaže, lebo tu nie sú, inak by tu boli radi. Ich médiá aj fanúšikovia by tu boli, mali by príjmy a boli by šťastní,“ doplnil.

Hráčov „The Citizens“ čaká v osemfinále Al-Hilal zo Saudskej Arábie.

„Sme v práci, riadime sa FIFA, UEFA, Premier League… Tréneri neorganizujú súťaže, každý má svoju úlohu. Snažím sa na to nemyslieť, inak by som bol úzkostlivý. Snažím sa byť pokojný, užívať si atmosféru a pokúsiť sa turnaj vyhrať,“ dodal Guardiola.