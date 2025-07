Šokujúce vyradenie Manchestru City aj Interu Miláno. Do štvrťfinále postúpili Al-Hilal a Fluminense - VIDEO

Tretí osemfinálový deň na majstrovstvách sveta klubov vo futbale v Spojených štátoch amerických priniesol dva senzačné výsledky na úkor európskych zástupcov.

Domov ide úradujúci šampión tejto súťaže Manchester City aj nedávny finalista Ligy majstrov Inter Miláno.

Milánčania prehrali s hráčmi brazílskeho Fluminense 0:2 a Manchester City nestačil v prestrelke na saudskoarabský tím A- Hilal 3:4 po predĺžení. Fluminense udrelo na začiatku a na konci zápasu.

Argentínčan Germán Cano skóroval v tretej minúte a Hercules pridal gólovú poistku v tretej minúte nadstaveného času. Tím z Rio de Janeiro postúpil ako druhý brazílsky zástupca do štvrťfinále po Palmeirase.

Víťazstvo Južnej Ameriky

„Vedeli sme, že nás nečaká ľahký súper, preto sme sa proti finalistovi Ligy majstrov dobre pripravili,“ uviedol 40-ročný kapitán Fluminense Thiago Silva, niekdajší líder francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain.

„Toto víťazstvo je rovnako dôležité pre nás aj našich fanúšikov, aj celú krajinu a Južnú Ameriku. Rivalita juhoamerických tímov s európskymi je obrovská,“ uviedol Jhon Arias, Kolumbijčan v službách Fluminense.

Šok pre obhajcu

Ešte viac šokujúco pôsobí prehra Manchestru City s Al-Hilalom 3:4 po predĺžení. Dvoma gólmi ju režíroval Marcos Leonardo, jeden z troch Brazílčanov v základnej zostave víťazov.

Práve tento 22-ročný útočník najprv na začiatku druhého polčasu vyrovnal na 1:1 a v 112. min strelil víťazný gól saudskoarabského tímu. V jeho základe boli iba traja domáci futbalisti. Postup Al-Hilalu do štvrťfinále MS klubov je jeden z najlepších výsledkov futbalu na Blízkom východe v histórii.

Ukázali talent aj silu

„Vedeli sme, že to bude ťažký zápas proti jednému z najlepších tímov na svete. Chceli sme však ukázať naše nápady, talent a silu. Myslím si, že sa nám to podarilo,“ povedal senegalský obranca v službách Al-Hilalu Kalidou Koulibaly pre DAZN.

Práve on gólom v predĺžení dostal svoj tím druhýkrát v zápase do vedenia, ale neskôr ešte vyrovnal Phil Foden. Potom však prišiel už spomenutý rozhodujúci úder Leonarda, ktorý dokopol loptu do bránky po predchádzajúcom zákroku brankára Edersona po hlavičke Sergeja Milinkoviča-Saviča.

Myslel na mamu

„Mal som náročné dva mesiace. Moja mama strávila 70 dní na jednotke intenzívnej starostlivosti a veľmi som sa o ňu bál. Vďakabohu, už je v poriadku. Pri svojich góloch som myslel na ňu, či sa na to pozerá. Musíme myslieť na svojich najbližších, lebo si to zaslúžia,“ vyznal sa brazílsky strelec Leonardo.

Guardiola uznal prehru

Úspešný španielsky tréner ManCity Pep Guardiola poblahoželal súperovi k postupu a významne podotkol:

„Žiaľ, nemôžeme pokračovať v súťaži, čo je nám veľmi ľúto. Musíme sa poučiť a ísť ďalej, Nič iné nám nezostáva. Prehrali sme s tímom, ktorý je nielen dobre fyzicky pripravený, ale má aj herné kvality. Odohrali sme dobrý zápas, ale oni boli lepší.“