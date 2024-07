Rehák Štefečeková pravdepodobne zlato v trape neobháji, po prvom dni kvalifikácie je na 24. mieste

Slovenská reprezentantka Zuzana Rehák Štefečeková v Paríži s veľkou pravdepodobnosťou neobháji zlatú medailu v trape, ktorú získala pred tromi rokmi na OH v Tokiu. Štyridsaťročnej skúsenej strelkyni nevyšiel prvý deň kvalifikácie trapistiek, keď celkovo minula až sedemkrát a priemerný výsledok 68 terčov ju odsunul až na 24. miesto z tridsiatky účastníčok kvalifikácie v Chateauroux Shooting Centre.

V prvej sérii Rehák Štefečeková minula dvakrát, v druhej raz a v tretej sérii až štyrikrát. Pred troma rokmi v Tokiu sa v kvalifikácii nepomýlila ani raz za dva dni, a jej maximálny výkon 125 je zároveň hodnota svetového aj olympijského rekordu. Po troch z piatich položiek kvalifikácie patria dve najvyššie priečky Španielkam. Na čele je iba 22-ročná Mar Molneová Magrinová s maximálnym výsledkom 75 terčov, druhé miesto patrí Fatime Galvezovej so 74 a tretie Austrálčanke Penny Smithovej so 73 terčmi.

Kvalifikácia trapistiek vyvrcholí v stredu záverečnými dvomi položkami. Rodáčka z Nitry Rehák Štefečeková na predchádzajúcich troch olympijských hrách vždy získala medailu (1-2-0), preto išla aj do Paríža s veľkými očakávaniami.

„Mám tú nevýhodu, že som z každej olympiády priniesla medailu. A čokoľvek prinesiem a nebude to zlato, tak sa to bude pokladať za neúspech. Pôjdem tam však v prvom rade sama za seba, pretože mám rada tento šport, tento život. A výsledok, ktorý tam dosiahnem, nebude o mne hovoriť, aká som športovkyňa,“ uviedla Rehák Štefečeková ešte pred odchodom na OH 2024 do Francúzska.