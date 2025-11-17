Hancko pred duelom s Nemeckom: Máme jedinečnú príležitosť ísť na MS - VIDEO

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká už v pondelok večer mimoriadne dôležitý duel v boji o miestenku na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade. Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu už majú istú účasť v play-off, no ak v pondelok v Lipsku zvíťazia, kvalifikujú sa priamo na svetový šampionát.
To by však museli zopakovať prekvapenie zo septembra, keď výber Nemecka zdolali v Bratislave 2:0. Teraz však nastúpia na ihrisku favorita. „Čakáme iný zápas ako v Bratislave. Samozrejme, to víťazstvo nám dodalo sebavedomie, teraz je tlak na domácich. My sme vedeli, že ak dáme dolu v piatok Severné Írsko, v pondelok to bude finále,“ prezradil skúsený obranca Dávid Hancko podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Práve spomenutý septembrový duel proti Nemcom bol doterajším herným aj výsledkovým vrcholom pre tím SR. „Určite sme hrali náš najlepší zápas, podali sme parádny výkon. Nemci potom obmenili káder. Verím, že si vypracujeme šance a aj ich premeníme a vzadu ukážeme silu,“ pokračoval bek španielskeho Atlética Madrid.
Piatkový triumf stál Slovákov veľa fyzických aj mentálnych síl, no o tom v kabíne nehovoria. „O únave sa nebavme, máme jedinečnú príležitosť ísť na MS. Šli sme si za svojím v každom zápase až do konca, sme silná kabína, mužstvo. Hral som už na dvoch Eurách, vrcholom pre každého hráča sú majstrovstvá sveta. To je naša motivácia. Je to jedinečná príležitosť, môžeme sa zapísať do histórie. Naša generácia robí pre to maximum,“ dodal Hancko.