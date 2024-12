Mám taký pocit, že zrážka so semaforom mu nenarušila len chrup, okomentoval Migaľ vyjadrenia Danka

Podpredseda parlamentu a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko si vytvoril svoj vianočný príbeh, a podľa neho si ide, myslí si poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD).

Vlastná politika v Hlase?

Na tlačovej besede Migaľ reagoval na novinárske otázky týkajúce sa toho, že on aj ďalší poslanci Hlasu – Roman Malatinec, Ján Ferenčák a Radomír Šalitroš – podľa Danka robia vo vnútri strany vlastnú politiku a prípadne majú ambíciu oddeliť sa.

„Mám taký pocit, že zrážka so semaforom mu nenarušila len chrup, ale možno aj niečo iné,“ poznamenal Migaľ narážajúc na Dankovu autonehodu zo začiatku tohto roka, pri ktorej narazil do semaforu.

Vojnu s Dankom nechce

Migaľ zdôraznil, že sa nechce púšťať do verejnej vojny s Andrejom Dankom, hoci je toho názoru, že je to práve šéf národniarov, kto neprestáva útočiť. „V prvom rade je to Andrej Danko, ktorý si musí upratať vo svojom klube. Sú to jeho traja poslanci, ktorí odišli z jeho klubu a začali blokovať veci,“ vraví Migaľ.

Dodal, že pokiaľ ide o Hlas, sú oni (Migaľ a poslanci okolo neho) tí, ktorí chcú diskutovať a chcú dialóg. „Situácia sa dostala do takého štádia,“ vyjadril sa. „Som veľmi rád, že tu dnes môžeme stáť štyria, a nie sme len štyria. Sú aj ďalší poslanci, ktorí s nami sympatizujú, a verím, že čoskoro ich mená budú známe,“ poznamenal.

S dialógom, aj v rámci Hlasu je podľa neho potrebné začať, pretože je mnoho problémov, ktoré nie sú vyriešené a myslí si, že takto to ďalej nemôže fungovať.