Mala búrlivý vzťah s Jaggerom. Zomrela ikona šoubiznisu 60. rokov Marianne Faithfullová

Vo veku 78 rokov zomrela britská speváčka a herečka Marianne Faithfullová, známa najmä vďaka svojej hitovej piesni „As Tears Go By“. Vo štvrtok to uviedol jej hovorca.

Prvýkrát sa zviditeľnila ako speváčka v roku 1964, keď ju objavil manažér Rolling Stones Andrew Loog Oldham. Po jej prvom hite „As Tears Go By“, ktorý napísali Mick Jagger a Keith Richards, nasledovala séria úspešných singlov vrátane „Come And Stay with Me“, „This Little Bird a „Summer Nights“.

Zomrela pokojne v Londýne

Účinkovala aj vo filmoch vrátane „The Girls on a Motorcycle“ a divadelných produkciách. Bola známa svojím búrlivým vzťahom s frontmanom Stones Jaggerom.

„S hlbokým zármutkom oznamujeme smrť speváčky, skladateľky a herečky Marianne Faithfullovej,“ uvádza sa vo vyhlásení zaslanom agentúre AFP. „Marianne dnes pokojne zomrela v Londýne, v spoločnosti svojej milujúcej rodiny. Bude nám veľmi chýbať.“

Závislosť na drogách

Po skončení vzťahu s Jaggerom v roku 1970 zažila ťažké časy, počas ktorých squatovala a bola závislá na heroíne. Dokázala sa však vrátiť na scénu albumom „Broken English“ v roku 1979.