Mal som veľa šťastia, skonštatoval Fico na margo atentátu a opäť vyjadril obavy z ďalšieho útoku na predstaviteľa koalície

Mal som veľa šťastia, skonštatoval premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico na margo atentátu, ktorý na jeho osobu v polovici mája spáchal Juraj C. počas výjazdového rokovania v Handlovej. V relácii Slovenskej televízie a rozhlasu Sobotné dialógy opätovne poukazoval na kroky slovenskej opozície, ktorá podľa neho má na skutku svoj podiel viny.

K atentátu ako takému sa príliš nechcel vyjadrovať, poznamenal len, že sa po ňom sústreďoval na prežitie. Zdôraznil, že má pred sebou veľa práce, počnúc zahraničnými cestami, cez udržiavanie celistvosti vládnej koalície, až po politický súboj s jeho politickými oponentmi. Nad politickým dôchodkom podľa svojich slov po atentáte neuvažoval.

„Aj futbalista si v istom okamihu povie, že stačilo, a potom zistíte, že dávate stále góly,“ vyjadril sa k tomu, že aj v minulosti už avizoval odchod z politickej scény. Pripomenul, že jeho strana voľby vyhrala už po piatykrát a on sám je na čele vlády po štvrtýkrát.

Poukázal na niektoré médiá a opozíciu, ak budú podľa jeho názoru pokračovať vo svojej rétorike, mohlo by dôjsť k ďalšiemu atentátu na predstaviteľa koalície, čo by ale malo byť zložitejšie, keďže bezpečnostné opatrenia sa medzičasom sprísnili.

„Bojím sa,“ skonštatoval. Atentátnika opäť označoval za aktivistu opozície. Podľa jeho názoru je potrebné hľadať najmä dôvod, prečo sa Juraj C. pokúsil spáchať naňho atentát. Takzvaný Lex atentát 2, teda druhý balík opatrení po atentáte, ktorý by mal priniesť opatrenia týkajúce sa protestov, sa podľa predsedu vlády do parlamentu tak skoro nedostane, na septembrovej schôdzi by nemal byť.