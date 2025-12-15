Majster sveta aj olympijský medailista. Na večnosť odišiel robustný obranca narodený v Žiline

Vo veku 79 rokov odišiel na večnosť niekdajší hokejový majster sveta Josef Horešovský. Rodák zo Žiliny, malej obce neďaleko Kladna, bol členom víťazného československého tímu na MS 1972 a na jeho konte sú aj dve olympijské medaily.
Z MS mal okrem zlata aj jedno striebro a tri bronzy. Legendárny obranca na domácom ľade získal dva tituly Duklou Jihlava (1970 a 1971). Horešovský je člen Siene slávy českého hokeja a s ohľadom na jeho robustnú postavu mal prezývku „medveď“. Informácie priniesol web hokej.cz.
Na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia patril k najlepším bekom na svete. Zo zámorskej NHL sa o neho usiloval klub St. Louis Blues, Horešovský však neemigroval a v Prahe doštudoval vysokú školu.
„Hrali sme zápasy vo Švédsku, osobne ma tam oslovil legendárny tréner Scotty Bowman. Dal mi ponuku a vravel: ‚Podpíš, hneď môžeš letieť! Lenže to nešlo. Nemal som dokončenú vysokú školu, čakal ma povolávací rozkaz, v prípade úteku by som bol vojenský zbeh. Navyše som mal doma rodinu. Otec zomrel, mama žila sama, sestra v Sokolove. Všetkým by som ublížil,“ spomínal kedysi Horešovský v rozhovore pre hokej.cz.
Kariéru po vrodených problémoch s bedrovým kĺbom ukončil v roku 1978. „Užil som si s tým dosť. Keď som vo veku 26 rokov podstúpil vyšetrenie, lekári mi povedali, že mám kĺby šesťdesiatnika. Možno sa premietli roka pri hokeji, ale skôr hrali úlohu genetické predpoklady. Moje snímky následne videli lekári na sympóziách, kde pri prednáškach ukazovali, ako by nemali vyzerať bedrá mladého človeka,“ rozprával obranca s obávanou strelou.
Darilo sa mu aj ako trénerovi. Spartu Praha potiahol k dvom majstrovským titulom (1990 a 1993), ako asistent krátko pôsobil aj pri československom národnom tíme (MS 1991).