Na Národnom pamätníku olympionikov pribudli spomienkové tabuľky na Zacharu a Veselovského

Ďalšie dve pamätné tabuľky pribudli v ostatných dňoch na Národnom pamätníku olympionikov na Národnom cintoríne v Martine. Pripomínajú dvoch skvelých športovcov a olympijských medailistov – boxera Jána Zacharu a hokejistu Petra Veselovského. Obaja zomreli počas roka 2025.
Tancoval aj šermoval v ringu. Vo veku 96 rokov zomrel boxer Ján Zachara
Ako pripomína oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), účastníci krátkej pietnej spomienky si minútou ticha pripomenuli aj ďalších olympionikov a športovcov, ktorí už odišli na večnosť.
Na akcii sa zúčastnili prezident SOŠV Anton Siekel, čestný prezident výboru František Chmelár, generálny sekretár Jozef Liba, primátor Martina Ján Danko, primátor Novej Dubnice Peter Marušinec či rodinní príslušníci Petra Veselovského.
Peter Veselovský odišiel na večnosť vo veku 60 rokov
Olympijský šampión ešte z Helsínk 1952 Ján Zachara zomrel 2. januára 2025, bronzový z Albertville 1992 Peter Veselovský odišiel na večnosť 3. augusta 2025.
„Mal som možnosť spoznať veľkých športových velikánov, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami. Ich životné príbehy sú veľkou inšpiráciou a môžeme si aj v dnešných dňoch brať z nich príklad. Na minulosť a tých, čo tvorili slovenskú športovú históriu, nemôžeme zabúdať,“ povedal Siekel.
Od tragédie v Jaroslavli a smrti Pavla Demitru uplynulo už 14 rokov. Vyhasli životy skvelých hokejistov - VIDEO, FOTO
Národný pamätník olympionikov je symbolický. Slávnostne ho odhalili 16. októbra 2014. Je venovaný všetkým olympionikom zo Slovenska, ale na tabuľkách sú uvedené len mená zosnulých olympijských medailistov. Tí sú zatiaľ výlučne z éry Uhorska a predovšetkým Československa. Dominantou Národného pamätníka olympionikov je päť žulových gúľ, symbolizujúcich olympijské hry.
„Janko Zachara niesol hrdo na svojej hrudi svoju zlatú olympijskú medailu. Napriek veľkým úspechom bol neskutočne skromný a chodil s pokorou. Vždy sa usmieval, aj na ulici každého slušne pozdravil či podal ruku. Zostáva v pamäti každého Novodubničana,“ uviedol primátor Novej Dubnice Peter Marušinec.