Dožil sa úctyhodných 92 rokov. Na večnosť odišla talianska legenda

Vo veku úctyhodných 92 rokov odišla na večnosť talianska tenisová legenda Nicola Pietrangeli. O úmrtí dvojnásobného víťaza Roland Garros v Paríži informovala Talianska tenisová federácia (FITP).

Pietrangeli je nateraz jediný Talian uvedený v Sieni slávy svetového tenisu. Narodil sa v roku 1933 v Tunise talianskemu otcovi a ruskej matke a bol považovaný za najväčšieho talianskeho tenistu až do nástupu súčasnej svetovej dvojky Jannika Sinnera.

Počas kariéry získal 44 ďalších titulov vo dvojhre, vrátane triumfov na Roland Garros v rokoch 1959 a 1960. Pietrangeli prehral dve finále v Paríži proti Manuelovi Santanovi v rokoch 1961 a 1964 a v roku 1960 sa dostal aj do finále Wimbledonu.

Organizátori talianskeho turnaja Italian Open v Ríme, ktorý Pietrangeli dvakrát vyhral, vyjadrili hlboký smútok a poďakovali mu za jeho prínos. Bol tiež oporou talianskeho tímu v Davisovom pohári, v ktorom absolvoval 164 zápasov a ako kapitán doviedol Taliansko k prvému titulu v roku 1976.

