Nečakaná smrť šachového veľmajstra. Na večnosť odišiel len vo veku 29 rokov

Americký šachový veľmajster Daniel Naroditskyj zomrel vo veku 29 rokov. Rodina opísala jeho smrť ako „nečakanú“ a príčinu neuviedla.
„S veľkým zármutkom sa delíme o nečakaný odchod Daniela Naroditského. Bol talentovaným šachistom, komentátorom, pedagógom a váženým členom šachovej komunity, ktorého obdivovali a rešpektovali fanúšikovia i hráči na celom svete,“ napísal vo vyhlásení jeho klub Charlotte Chess Center.
Americká a medzinárodná šachová federácia mu vzdali hold, rovnako ako aj ďalší profesionálni hráči.
Viacero úspechov
Naroditskyj sa prvýkrát začal zaujímať o šach, keď mal len šesť rokov. Jeho starší brat Alan ho zoznámil s hrou, aby pomohol zabaviť skupinu detí na narodeninovej oslave.
Jeho otec Vladimir a viacerí tréneri si čoskoro všimli jeho talent. Medzinárodnú pozornosť si získal v roku 2007, keď vyhral majstrovstvá sveta juniorov do 12 rokov.
V roku 2010 sa ako 14-ročný stal jedným z najmladších publikovaných šachových autorov, keď napísal knihu s názvom Mastering Positional Chess, ktorá sa zaoberá praktickými zručnosťami a technickými manévrami.
Bol obľúbený
O tri roky neskôr vyhral juniorské majstrovstvá USA, čo mu pomohlo získať titul veľmajstra ešte ako tínedžerovi. Potom absolvoval Stanfordskú univerzitu a pracoval ako šachový tréner v Charlotte v Severnej Karolíne.
Počas súťaženia na podujatiach na vysokej úrovni preniesol svoj talent aj do online šachového sveta. Založil si účet na platforme Youtube, kde mal takmer 500-tisíc odberateľov a naživo vysielal zápasy proti súperom či poskytoval pravidelné video tutoriály.
V roku 2022 denník New York Times vymenoval Naroditského za svojho „nového šachového publicistu“ a pozval ho, aby prispel do série šachových hádaniek pre hernú sekciu novín.