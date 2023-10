Majerský vytvoril alibi pre lídra Hlasu, tvrdí Hlina a spravili priblblé memorandum, kde si Danko nevedel ani len otvoriť pero

Líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini musel ísť so Smerom-SD do koalície, lebo predseda Smeru-SD Robert Fico vie o jeho hriechoch.

Pellegrini vedel, kam pôjde

Myslí si to kandidát za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) zvolený do Národnej rady SR Alojz Hlina. Ako povedal sobotu v relácii RTVS – Rádia Slovensko Sobotné dialógy, Pellegrini už v deň volieb vedel, že bude musieť ísť do koalície s Ficom.

„To, že prečo, sa treba spýtať jeho a koľko svojich hriechov má poskrývaných po šuplíkoch a koľko toho Robert Fico vie,“ vyhlásil Hlina. Podľa neho boli povolebné rokovania skúškou, či je Pellegrini slobodný politik a jasne sa ukázalo, že nie je.

Hlina sa zviditeľnil počas povolebných rokovaní statusom na sociálnej sieti, kde napísal, že predseda KDH Milan Majerský vedome pochoval alternatívnu koalíciu s Progresívnym Slovenskom len preto, že je vydierateľný Robertom Ficom.

Ponuky od progesívcov

Sobotu v relácii povedal, že tragédiou slovenskej politiky je, že „ľudia chcú bývať tam, na čo si nezarobili.“ Tak, ako si Majerský podľa neho nemohol reálne zarobiť na svoju miliónovú haciendu, rovnako nesedí Pellegriniho byt v River Parku k jeho zárobku.

Hlina tvrdí, že koalícia so Smerom a SNS už bola vopred dohodnutá, no potrebovali ešte predsedu KDH Milana Majerského, aby vytvoril alibi Pellegrinimu, že iná možnosť tu nebola. To Majerský podľa Hlinu aj naplnil, keď vyhlásil, že KDH ide o opozície.

Ficovi podľa neho nehrali do karát ponuky, ktoré sa začali Pellegrinimu hrnúť od Progresívneho Slovenska a potenciálnej štvorkoalície, preto ako technológ moci zasiahol a „spravili jedno priblblé memoranudm, kde si Danko nevedel ani len otvoriť pero.“