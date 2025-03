Majerský prosí o stretnutie všetkých lídrov parlamentných strán, KDH chce podľa Karasa diskutovať o návrhu zmien ústavy – VIDEO

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský posiela listy s prosbou o stretnutie všetkým lídrom parlamentných strán, koaličných aj opozičných. Na tlačovej besede to uviedol podpredseda kresťanských demokratov Viliam Karas. Na stretnutí by podľa jeho slov chceli viesť diskusiu o návrhu zmien Ústavy SR, ktoré KDH prináša.

„Radi by sme o týchto návrhoch úprimne, vecne a odborne rokovali s našimi politickými partnermi, ako z koalície, tak aj z opozície,“ uviedol Karas. KDH chce podľa neho vysvetliť, prečo predkladá tieto návrh. Ide napríklad o body týkajúce sa jasného ukotvenia Slovenska v EÚ a NATO, či posilnení národnej identity vo vymedzených otázkach. Pripomenul aj zákaz náhradného materstva či posilnenie práv rodičov.

So všetkými ochotnými stranami by sa chceli stretnúť počas najbližších týždňov, do začatia riadnej schôdze parlamentu. „Veríme, že dosiahneme konsenzus na najpodstatnejších častiach, že sa nájde prienik tak, aby sa našlo 90 hlasov v NR SR a aby podstatná časť našich návrhov bola prijatá,“ dodal.