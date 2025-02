Kresťanskí demokrati predstavili návrhy na ústavné zmeny, chcú posilniť suverenitu Slovenska – VIDEO

Kresťanskí demokrati predstavili návrhy na ústavné zmeny, ktoré budú podľa nich prínosné pre občanov. Informovalo o tom Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že svojimi návrhmi chcú dosiahnuť posilnenie členstva Slovenska v EÚ a NATO, zvrchovanosť Slovenska v kultúrno – etických otázkach, zakotviť práva rodičov vo vzdelávaní ich detí a posilniť legislatívny proces a bezpečnosť.

KDH je názoru, že tento balík zmien prispeje k stabilite SR, bezpečnosti, ekonomickej prosperite a k zlepšeniu fungovania inštitúcií. Hnutie vyzvalo všetky politické strany, aby o ich návrhoch diskutovali.

Mnohí ľudia pociťujú obavy z budúcnosti

Podľa predsedu KDH Milana Majerského je situácia na Slovensku vypätá a mnohí ľudia pociťujú obavy z budúcnosti Slovenska v Európe a vo svete. Slovensko je podľa jeho slov rozdelené a potrebuje sa spojiť. V opačnom prípade podľa neho krajina neprežije všetky výzvy, ktoré ju v najbližších rokoch čakajú.

„Preto dnes predstavujeme naše zmeny ústavy, ktoré sú v záujme všetkých občanov a ktorých cieľom je jednoznačne posilniť suverenitu Slovenska, jeho bezpečnosť, ekonomickú prosperitu a skvalitňovanie prijímania zákonov a fungovania inštitúcií,” vyhlásil Majerský. Ako spresnil, predstavené zmeny KDH ponúka na diskusiu všetkým občanom, politikom a odborníkom. Hnutie súčasne vyzvalo poslancov Národnej rady (NR) SR, aby zmeny podporili.

Členstvo Slovenska v EÚ a NATO sa posilní

Podpredseda KDH Viliam Karas pripomenul, že zmenu Ústavy SR avizovali už v júli 2024. „Po niekoľkých mesiacoch prinášame sériu našich návrhov. Veľmi citlivo vnímame všetky snahy a dezinformácie, ktoré nás chcú vytrhnúť z EÚ alebo hovoria o zasahovaní Bruselu do našich životov. A tieto naše návrhy sú odpoveďou, ktorú by každý štátnik mal prijať a podporiť, pretože jasne stanovujú suverenitu Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, teda v oblastiach, ktoré vždy boli myslené ako právo členských štátov,“ uviedol Karas s tým, že chcú diskutovať so všetkými stranami.

KDH spresnilo, že ich návrhmi na zmenu Ústavy SR sa posilní členstvo Slovenska v EÚ a NATO a akékoľvek iné členstvo v medzinárodných inštitúciách. A to tak, že navrhujú obligatórne referendum pre akékoľvek diskusie o vystúpení z týchto inštitúcií, aby nebolo možné vystúpiť len vďaka hlasom poslancov v NR SR.

Potvrdzujú práva rodičov pri výchove

Ďalej by sa mala posilniť zvrchovanosť a národná identita SR v kultúrno-etických otázkach tak, aby bola v súlade s princípmi a zmluvami, na ktorých bola založená EÚ. Návrhmi KDH sa tiež potvrdzujú práva rodičov pri výchove a vzdelávaní detí v súlade s medzinárodnými záväzkami vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Svojimi návrhmi chcú kresťanskí demokrati posilniť aj právnu istotu a bezpečnosť SR, a to prostredníctvom zastavenia legislatívnej anarchie a zlepšením boja voči vnútorným a vonkajším hrozbám tým, že sa posilní prokuratúra v oblasti špecializácie na boj proti korupcii a organizovanému zločinu.